Nedostatek pediatrů chce stát řešit pomocí lékařů z nemocnic

U kulatého stolu o trendech v primární péči to uvedl náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček. „Nezbývá nic jiného než motivovat lékaře, kteří pracují v nemocničních odděleních, aby vypomohli v ordinacích. Chceme najít motivátory, aby to pro ně bylo zajímavé, zejména finančně. Chápeme ale, že omezení lůžkové péče je velmi citlivá záležitost,“ uvedl Dvořáček.

„Využívání nemocničních kapacit pro pediatry není špatný nápad. Sice primární péče do nemocnice nepatří, ale nyní jsme v situaci, kdy bude potřeba do těchto kapacit sáhnout,“ řekl.

Další cesta je podle něj rozšířit vzdělávání budoucích lékařů či zapojit do péče o děti jiné segmenty. „Produkovat nové absolventy školy samozřejmě musí, ale vystudovaných pediatrů jde nyní do ordinací jen půlka. Druhá půlka buď končí v akutní lůžkové péči, nebo úplně jinde,“ řekl. O zhruba 90 tisíc dětí se dnes v Česku podle něj starají praktičtí lékaři pro dospělé. „Žádná z těchto cest ale není svatý grál,“ dodal.

„Je to primárně špatně, tohle se dělá v zemích třetího světa. Výsledkem bude, že se nalejí další peníze do nemocnic a výsledný efekt nebude valný,“ řekl Právu. „Pokud se ukáže, že dětští lékaři v nemocnicích nemají co na práci, měli by jít z toho špitálu ven. Přesunutí péče nebude efektivní, bude naopak dražší,“ dodal.