O poplatcích nelze mluvit, dokud nebude mít každý svého lékaře, řekl Válek

Přesto chápe lidi, kteří to dělají. „Já si netroufnu kritizovat pacienty, proto jsem také nikdy nemluvil o poplatcích. Dokud nezajistím dostatečnou dostupnost primární péče, dokud každý občan České republiky nebude mít svého praktického lékaře, svého pediatra, který se o něj v pracovní době postará, a je v situaci, že ho vůbec nemá nebo dlouho čeká, než se k němu dostane, tak se nedivím, že využívá tento systém a jede na urgentní příjem nebo na pohotovost, byť by vlastně neměl a je to zneužívání urgentní péče,“ zdůraznil Válek.

Ministerstvo se proto snaží problém řešit. Už před lety se zvýšil počet studentů lékařských fakult a nyní by to už mělo přinášet výsledky.

„A ten lékař mu dává plat, aniž by mu školenec vydělával nějaké peníze. Pro lékaře, který školí, je to velmi náročné a máloco ho vede k tomu, aby absolventa přijal,“ upozornil Válek.

„Systém, zdravotního pojištění je nastaven na to, že pojišťovna má říci: ‚Potřebujeme tolik a tolik lékařů, abychom mohli svým pojištěncům zajistit kvalitní péči. A naši pojištěnci jsou tam a tam a do těchto míst potřebujeme specialisty dostat,‘“ uvedl.

Chtěl by, aby pohotovosti fungovaly u všech urgentních příjmů. „V nemocnici by měla být jak pohotovost, tak urgent. Sestřička má říci: ‚Vy na pohotovost, vy na urgent,‘“ dodal.

Nutit je neplánuje. „Nechceme, aby někdo skončil kvůli tomu, že by musel sloužit na pohotovosti. Hledáme skupinu lékařů, kteří budou mít pohotovost jako povinnost. Zájem sloužit není malý a ti, co se zapojí, dostanou benefit, třeba formou navýšení paušálních plateb. Ti, co by nechtěli a měli by, dostanou malus, tedy snížení paušálních plateb,“ doplnil Válek.