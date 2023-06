Málo praktiků. Pomohou sdílené ordinace?

Pomoci by mohly dočasně lékařky na mateřské nebo pediatři a praktici, kteří si v penzi chtějí přivydělat a zpestřit dny. Podle profesních sdružení by o to zájem měli. Míč je aktuálně na straně pojišťoven, na které organizace tlačí kvůli úhradám.

„S pojišťovnami jsme se začali bavit o tom, zda by neměl být v nějakém fondu balík peněz, do kterého by přispívaly pojišťovny, a ten by sloužil pouze k financování primární péče formou dotačních titulů,“ řekl Válek v diskusi. „Každý rok by mohl být tento dotační titul alokován na posílení primární péče, a to je můj plán,“ poznamenal ministr s tím, že by ale musel být změněn zákon.