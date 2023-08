Naděje pro lidi s ADHD: Nová léčba může změnit pacientům život

Výzkumu se zúčastnilo 23 dříve neléčených dětí ve věku od 6 do 12 let. Děti podstoupily dvoutýdenní program mozkové stimulace, který zahrnoval spuštění mírného elektrického proudu do mozku přes dvě elektrody v době, kdy děti absolvovaly kognitivní trénink, který se zaměřoval na budování specifických dovedností, jako je pozornost, řešení problémů nebo čtení s porozuměním.