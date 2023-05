U dítěte s ADHD je každá rada dobrá

Nápor je to ale i na rodiče. „Každý den je pro nás náročný. Ať už se to týká přípravy do školy, nebo běžného fungování,“ řekla Právu paní Pavlína. Té pomohl kurz v rámci mezinárodního Programu pozitivního rodičovství.

Spoluorganizuje ho ministerstvo zdravotnictví, financován je z mezinárodních grantů a pro zájemce je zdarma. Prošlo jím už přes 120 českých rodičů dětí do 12 let. Mnohým to pomohlo v komunikaci s potomky a zvládat napjaté situace s klidem.

„Syn je velký milovník fotbalu a míčových her. Kopání a driblování jsem mu ale nechtěla v bytě dovolit. Ve skupině mi poradili, ať ho nechám, ale zkusíme použít měkké molitanové míče. Mně nebude vadit, že si hraje s míčem, a on bude spokojený, že může,“ vysvětlila paní Pavlína. A dodala: „Takové řešení nám pomohlo oběma.“

Konzultace v rámci programu pomohly i rodině Martina Š. s jedenáctiletým synem Ondrou. „Zapojení se do programu nám přišlo jako dobrý nápad, jak se posunout v přístupu k synovi, jak chápat jeho chování a nahlížet na ně,“ popsal Právu otec Ondry.

Cíleně pochválit

Nad předsudky, že rodinné problémy se mají řešit jen doma nebo že jsou děti vnímány jen jako „nevychované a potřebují tvrdou ruku“, kroutí hlavou.

Na dvouměsíční kurz dojížděli s partnerkou do jednoho z 12 center, která program nabízí. Oceňují hlavně rady o cílené motivaci dětí. „Nejdůležitější se mi zdála cílená pochvala, kdy máme říct, za co konkrétně ho chválíme. Například: to je super, že jsi vyklidil myčku, teď si můžeš jít hrát. Věnovat pozornost pozitivním věcem, které udělá i sám od sebe, než těm negativním, které často převažují,“ vysvětluje pár.

„A ty věci, které nám vadí a nechceme, aby dělal, tak úplně ignorovat. Když tomu nebudete věnovat pozornost, tak nebude mít tendenci to opakovat. Nereagovat na různé zvukové projevy je ale někdy velké sebezapření,“ přiznal otec Martin. Některé rady nezapadaly do jejich představ, s čímž se ale počítá. Osvojit si mají rodiče jen takové metody, se kterými souzní.

Program funguje už v 37 zemích. Rady, které lektoři předávají lidem, prověřily stovky výzkumů. „Zásadní je, aby rodiče byli schopni udržet změny, kterých dosáhli,“ radí Dominic Weston, který školí lektory v Británii a podílel se na rozšíření programu do dalších států.

„Ať už se jedná o zvládání obtížného chování dětí, zlepšení vztahů v rodině nebo o to, jak děti učit nové dovednosti a chování,“ dodal.

Zapojena jsou střediska sociální péče, ale také rodinná centra, charita nebo třeba ostravská fakultní nemocnice. K dohledání jsou na www.triplep.cz. Od podzimu by se měl jejich výčet ještě rozšířit. „Pro další zájemce se kurzy otevřou zase na podzim, standardní délka je osm týdnů. Chystáme také spolupráci s dalšími organizacemi,“ přiblížila Petra Nováková, koordinátorka programu v resortu zdravotnictví.