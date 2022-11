ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) je zjednodušeně řečeno neurologický syndrom, který se nejčastěji projevuje neklidem, nesoustředěností a hyperaktivitou (jednotlivých projevů obzvláště u dětí ale bývá mnohem více). Z různých zpráv by se mohlo zdát, že se projevuje právě jen mezi dětmi, to ale není tak úplně pravda.

Proč se zdá, že má v poslední době ADHD stále více lidí? Pokud čísla opravdu stoupají, co za tím stojí? Nejen to jsou otázky, které si vedle dalších odborníků položil i klinický psycholog, autor mnoha odborných materiálů a odborník na ADHD Ari Tuckman s praxí v americké Pensylvánii.

„Je rozhodně pravda, že za posledních 10 až 20 let bylo celkově diagnostikováno mnohem více lidí než dříve. To ale neznamená, že nyní je celkově více lidí s ADHD. Spíše se nám daří je v současnosti lépe vyhledávat,“ uvádí Tuckman pro WebMD.

„Mnoho z mých starších klientů má ADHD i desítky let, diagnostikováni byli ale až v poslední době. Také se nám daří lépe identifikovat poruchu tam, kde je to méně zřejmé – například ve skupinách s tzv. nepozorným podtypem (někdy nazývaný ADD) nebo u dívek či žen, které neodpovídají stereotypu hyperaktivity jako chlapci,“ vysvětluje odborník.

Navíc cokoli, co ovlivňuje raný vývoj mozku během těhotenství nebo v prvních měsících či letech života dítěte, může mít rovněž vliv na to, jak se příznaky ADHD projevují – vliv tak může mít třeba kouření v těhotenství, nedostatek kyslíku během porodu atd.

ADHD je zkratkou označující Attention Deficit Hyperactivity Disorder. V překladu to znamená hyperaktivitu s poruchou pozornosti. Dětí trpících ADHD je podle odhadů odborníků v České republice na dvacet tisíc, v populaci postihuje šest až devět procent dětí.

Především u dětí, u kterých se ADHD projevuje výraznou nesoustředěností, pokřikováním, hyperaktivitou, ale také třeba zapomínáním, se rodiče často setkávali a stále i mnozí setkávají s tvrzením, že jde o důsledek nesprávné výchovy. Tak to ale podle odborníků rozhodně není.

„Pokud má strava zásadní vliv na to, jak se někdo cítí nebo funguje, pak je na vině spíše alergie nebo intolerance, nikoli ADHD,“ vysvětluje odborník.

Stejně tak podle Tuckmana k ADHD nepřispívá ani přílišné vysedávání dětí u obrazovek. I tady platí spíše opak – obecně lidé s ADHD spíše hůře odolávají vzrušujícímu pokušení na svých zařízeních, kde by měli třeba dělat zásadnější, ale nudnější práci. Proto ve výsledku tráví před obrazovkami mnohem více času.

Znalosti příčin, které stojí za ADHD, a co to je ADHD, jsou zásadní – protože lepší stravou ani snížením sledování televize u sebe i u dětí ADHD nevyléčíte. „Takže pokud se jako rodič obviňujete, že jste mohli udělat něco jinak, přestaňte. Místo toho se raději zaměřte na to, jak svým dětem aktuální život zlepšit,“ uzavírá odborník.