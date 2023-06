Kardiolog Vladimír Tuka: Za potíže se srdcem si sportovec může i sám, když zanedbává regeneraci a přechází nemoci

Co sportovce může upozornit na to, že jejich srdce není v pořádku?

V tomto je potřeba rozlišovat dvě kategorie sportovců: sportovci od dvanácti do pětatřiceti let a pak kategorii masters, to jsou sportovci nad třicet pět let. U kategorie masters za velkou částí náhlých úmrtí nebo srdečních komplikací stojí ateroskleróza, to znamená ucpávání cév cholesterolem. To pak může vést k infarktu myokardu nebo arytmii.