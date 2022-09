Byla zdravá a fit, přesto v 38 letech dostala infarkt. O dva roky později znovu

Jak Nicola popsala pro server Daily Mail, nějaký čas před samotným infarktem se cítila trochu zmateně, pálila ji žáha a dostavovaly se nevysvětlitelné návaly horka. Když pak jeden večer dávala syny spát, její stav se ještě zhoršil.

„Začala mě opravdu hrozně pálit žáha, vlastně jako by mě pálilo všude na hrudi, až mi to téměř vyrazilo dech,“ uvádí první příznaky. Snažila se proto rychle dostat k manželovi, aby mu řekla, co se děje. V tu chvíli ji zasáhla další vlna nevolnosti a potíží. „Začala mě strašně bolet čelist. Když mě manžel uviděl, okamžitě zavolal sanitku,“ popisuje nepříjemnou situaci. Tušila, že se děje něco nepříjemného, ale ani ji samotnou nepadlo, že by mohlo jít o infarkt. Dokonce ani záchranáři, kteří se k ní dostali za 20 minut, si nebyli hned jistí.

„Ještě u nás doma vyslovil jeden z nich podezření, že to může být něco se žaludkem. Jakmile jsem vstoupila do sanitky, začali mi podrobněji kontrolovat životní funkce, a když udělali EKG, viděla jsem jeho vyděšený obličej. V tu chvíli mi došlo, že s mým srdcem není něco v pořádku,“ popisuje.

V nemocnici ji ihned převezli na speciální oddělení a zavolali kardiologa. Při následném operačním zákroku pak zjistili, že 80 procent Nicoliny pravé koronární tepny bylo ucpáno. Lékaři jí zavedli celkem 4 stenty (trubicovitý zdravotnický prostředek, který má zabránit zúžení nebo uzavření tepny), aby jí pomohly zabránit možné další příhodě v budoucnu.

To ale vydrželo jen dva roky. V předvečer svých 40. narozenin jela znovu na pohotovost. Tentokrát se ukázalo, že měla 95procentní ucpání stejné tepny, lékaři jí proto přidali další stent.

Běžné příznaky srdečního infarktu Bolest na hrudi – tlak nebo tíha na hrudi a pažích, které se mohou rozšířit do čelisti, krku nebo zad Náhlý pocit závratě, mdloby, točení hlavy nebo úzkost Nevolnost nebo zvracení Poruchy trávení nebo pálení žáhy Pocení či studený pot Dušnost Příznaky infarktu jsou u každého člověka odlišné. Někteří nepociťují téměř nic, zatímco jiní pozorují příznaky několik dní nebo i týdnů předem. Podle zjištění každý třetí muž a 4 z deseti žen při infarktu nepociťují vůbec žádnou bolest na hrudi.

Od té doby si je Nicola plně vědoma svého stavu a při sebemenších potížích raději volá sanitku. „Vždy jsem se snažila nedat před rodinou najevo, jak moc jsme se bála. I tak jsem musela děti naučit, jak se používá třeba přístroj na měření krevního tlaku nebo jak se naučit rozpoznat, kdy je potřeba volat sanitku,“ dodává.

Když se Nicola dívá zpět, uvědomuje si, že pociťovala již dříve některé příznaky, které vedly později k infarktu, včetně únavy. Několikrát také byla u lékaře, protože si všimla, že jí otékají kolena a kotníky.

„Šla jsem tehdy k lékaři, protože jsem velmi aktivní, a když se něco děje, tělo mi to hned dá najevo. Ten mi ale řekl, že se není čeho bát, a protože to nebyl můj běžný doktor, došla jsem ještě později k jinému. I ten ale příznaky podcenil.“ Nicola byla před prvním infarktem velmi aktivní, a tak to nikoho prostě nenapadlo.

„Chci, aby lidé věděli, že se to může stát každému. U mě rozhodně nebyly na vině rizikové faktory jako třeba kouření, sklenku vína jsem si dávala opravdu jen sporadicky a dost jsem cvičila. Neměla jsem v rodině žádnou podobnou anamnézu, o to víc to bylo šokující,“ uvádí.