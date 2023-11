Je to jako chřipka, říká sedmnáctiletý Kuba, který bojuje s rakovinou v kosti

„Z ničeho nic mě začala bolet kyčel. Tehdy jsem to vůbec neřešil. Prostě jsem tu nohu protáhl a přestalo to bolet. Pak už mě to bolelo častěji a říkal jsem si, že s tím zajdu k doktorce, ale nezašel jsem,“ vzpomíná na úvod našeho rozhovoru sedmnáctiletý Kuba z Frýdecko-Místecka.