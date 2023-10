Kvůli nemoci je ležák, žil v přívěsu, je bez peněz a doufá v uzdravení

„Zničehonic mě začaly bolet malíčky na nohou. Později jsem začal mít problémy s chůzí a také jsem špatně viděl. Nejprve rozmazaně, poté černobíle. Ochrnula mi i pravá ruka. Manželka to nemohla vydržet a odvezla mě do nemocnice,“ vzpomíná Radek na dobu před sedmi měsíci, kdy uslyšel krutou diagnózu.

„Bude to však běh na dlouhou trať. Musí se mu obnovit nervová zakončení a to může trvat měsíce, možná i roky. Teprve potom bude moci začít rehabilitovat,“ podotkla Radkova životní partnerka Jana Přidalová.

„Tam jsou prudké, točité schody a je strašně těžké dostat se nahoru do druhého patra. Manžel se však potřebuje dostat i ven a odtamtud to není bez pomoci druhých možné. Proto jsme byli v přívěsu. Tam jsem všechno dokázala sama,“ říká Jana.

„Nebylo to sice jednoduché, ale zvládala jsem to. Jsem prostě zvyklá. Holky byly od malička nemocné, bojujeme se zápaly plic, záněty průdušek. Jedna má astma a reflux, druhá srdeční vadu. Kdybychom si tam však topili, finančně bychom to neutáhli. Museli jsme proto zpátky, i když to je pro nás tam nesmírně těžké,“ dodává k návratu do nevyhovujících prostor.