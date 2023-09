Jak kouření a alkohol ovlivňují plodnost

Nikdo dnes již nepochybuje o tom, že pití alkoholu a kouření v těhotenství může ohrozit vývoj dítěte. Na co se ale často zapomíná, že alkoholu i cigaretám by se lidé měli vyhýbat už při plánování, a tedy na začátku snahy o miminko. Jde o to, že tyto návykové látky ovlivňují plodnost a je možné, že právě ony mohou i podle Světové zdravotnické organizace (WHO) za případnou neplodnost.

Pití piva, vína, ale i tvrdého alkoholu je hluboce zakořeněno v naší kultuře a tradici. Ne náhodou patříme mezi největší konzumenty alkoholu na světě. Není to ale nic, na co můžeme být skutečně hrdí. V konečném důsledku může alkohol mnohem víc vzít než dát. Podle studie amerických vědců z roku 2021 mohou už tři alkoholické nápoje týdně ženě zkomplikovat pokusy o otěhotnění, zejména pokud je žena pravidelně pije v druhé polovině menstruačního cyklu. Jde o to, že alkohol má významný dopad na hypotalamus, což je část mozku, která vylučuje řadu důležitých hormonů. Například i těch, které jsou potřeba pro udržení pravidelného menstruačního cyklu a ovulace. Pokud tedy žena konzumuje příliš mnoho alkoholu, může to u ní vést k hormonální nerovnováze i nepravidelnému menstruačnímu cyklu. „Při nepravidelné menstruaci je těžší určit plodné dny ženy, což vede i k nižší šanci na otěhotnění. Kromě toho může alkohol ovlivnit kvalitu vajíček a zvyšovat riziko potratu. Proto je vhodné pití alkoholu omezit nebo se mu vyhýbat, a to ideálně tři až šest měsíců před plánovaným početím," doporučuje odbornice na reprodukční medicínu Kateřina Veselá z kliniky Repromeda. Když žena touží být matkou, ale nemůže Alkohol ale může zhoršovat plodnost také u mužů, jelikož snižuje aktivitu, počet i kvalitu spermií. Chemické látky obsažené v alkoholu totiž narušují produkci testosteronu, což může vést k nedostatečné tvorbě kvalitních spermií. „Omezit alkohol nejlépe tři měsíce před početím by tak měli i muži. Tato doba je totiž klíčová pro kompletní vývoj spermií," doporučuje lékařka. Podle odborníků kvalitu spermií přitom nejvíce ohrožuje pití více než dvou piv či dvou sklenek vína denně a pak opakované nárazové pití. Nízká a střední konzumace alkoholu tak riziková není. Alkohol navíc snižuje libido, zhoršuje kvalitu erekce i průběh ejakulace. Kouření plodnosti také nepřidá Kouření je z pohledu zdraví, ale i plodnosti rizikové jak pro ženy, tak pro muže. Škodlivost cigaret při početí miminka potvrdilo několik studií. Například u žen, které jsou pravidelnými kuřačkami, je třikrát až čtyřikrát nižší pravděpodobnost otěhotnění než u nekuřaček. Kouření totiž narušuje normální funkci vejcovodů, vaječníků a snižuje počet zralých vajíček, která lze oplodnit. Problém s plodností přitom může nastat i u žen nekuřaček, jejichž partner je pravidelný kuřák. Toxiny, které cigaretový dým obsahuje, se totiž dostávají do těla i pouhým vdechnutím. Pokud je těmto látkám žena vystavena dlouhodobě, může to narušit hormonální rovnováhu v jejím těle a ovlivňovat schopnost vajíček být oplodněna. Za nízkou plodnost mužů mohou plasty, dioxiny i paracetamol Pasivní kouření je nebezpečné rovněž pro těhotné ženy, může totiž zvýšit riziko potratu, předčasného porodu a dalších komplikací. Navíc ovlivňuje i vývoj dítěte. Cigaretový dým ale negativně ovlivňuje i tvorbu spermií. „Toxické látky obsažené v cigaretovém kouři spolu s nikotinem, který způsobuje zúžení cév a snižuje přítok krve do varlat a topořivých těles, mají za důsledek, že kuřáci mívají méně spermií a zhoršuje se i jejich kvalita," vysvětluje specialistka na výživu v projektu Zdravé spermie Medicínského centra Praha Lucie Weiss. Toto poškození přitom může ovlivnit i průtok krve do pohlavních orgánů a snížit kvalitu erekce.