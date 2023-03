Za jakých podmínek může fungovat vztah mezi introvertem a extrovertem

„Extroverti se cítí skvěle, když komunikují s ostatními lidmi, mají rádi skupinové prostředí a oceňují přímé vyjadřování pocitů,“ říká DiLeonardová pro Who What Wear .

Problém soužití s extrovertem může nastat ve chvíli, kdy začnete plánovat program na nadcházející dny. „Extrovert má jasnou představu o trávení času s partnerkou. Nejenže ke společné večeři přizve ještě dalších šest kamarádů, ale také by nejraději vyrazil do hlučného baru, kde by s ostatními klábosil do tří do rána,“ popisuje extroverty manželská a rodinná terapeutka Laura Hecková.