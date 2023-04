Věkový rozdíl ve vztahu starší žena a mladší muž

Věkový rozdíl mezi partnery byl vídán v minulosti, často se o něm hovoří, málokomu už ale vadí. I když, tento názor je třeba poněkud dovysvětlit. Málokomu přijde podivný vztah staršího muže s mladší ženou. Pokud je to ale obráceně, i v dnešní době to může (a často se tak i stává) vyvolat velkou debatu – a to i v médiích, pokud se jedná o nějaký slavný pár.

Svého času například plnil stránky bulváru počínající vztah mezi herečkou Demi Moore (dnes 60 let) a hercem Ashtonem Kutcherem (dnes 45 let). Nemalou pozornost sklidil i vztah francouzského prezidenta Emmanuela Macrona (45 let) s jeho ženou Brigitte Macronovou (70 let).

Až na pár výjimek taková pozornost není věnována vztahům, které mnohým přijdou už jaksi normální – tedy starší muž a mladší žena.

Jakkoli je v tomto případě viditelný dvojí metr hodnocení, na úspěch vztahu to, zdá se, nemusí mít rozhodně vliv. Jak totiž vědci před nedávnem uvedli, ženy, které mají mladšího partnera, bývají ve vztazích více spokojené než ženy v jiných typech vztahů. A to i přes obecné hodnocení, které ve společnosti takové ženy označuje jako „pumy“. Pro mladší muže, kteří do stejných vztahů vstupují, podobné hanlivé označení není.

Možná právě určitá zaujatost vůči vztahům, kde jsou ženy výrazněji starší než muži, je i možným důvodem, proč jsou poměrně vzácné, uvádí pro server Psychology Today vědecký pracovník a sexuální pedagog Justin L. Lehmiller.

Je totiž více než jasné, že být ve „veřejností negativně nahlíženém“ vztahu si často vybírá svou daň. Jakmile totiž necítíme podporu společnosti nebo důležitých lidí v našem životě, dostavuje se stres, který neprospívá nikomu.

Kvalita vztahů s vyšším věkovým rozdílem

Pokud už takový vztah vydrží počáteční nesouhlas, jaká bývá jeho kvalita? Lehmiller se právě na toto snažil najít odpověď.

Provedl tedy výzkum, kterého se zúčastnilo celkem 200 heterosexuálních žen ve vztazích. Byly poměrně rovnoměrně rozděleny mezi ty, které byly výrazně starší než jejich partneři (22 let a více), ty, které byly výrazně mladší než muži (v průměru o 17 let), a ty, které byly v podobném věku (rozdíl max. 3 roky).

„Zjistil jsem, že ženy, jež byly starší v průměru o 10 let než jejich mužští partneři, byly ve skutečnosti se svými vztahy nejspokojenější a nejoddanější ve srovnání se ženami, které byly mladší než jejich partneři, i těmi, které si byly s partnerem věkově podobné. Jinými slovy, navzdory stigmatu spojenému se staršími ženami ve vztahu právě tyto vztahy více prosperují,“ uvedl odborník.

Proč jsou vlastně starší ženy s mladšímu muži spokojenější? Možností je několik. Může jít o posunutí dynamiky vztahu na větší rovnost mezi partnery, kdy už žena ví, co přesně chce.

V další verzi nemusí jít ani tak o dynamiku jako spíše dominantnější postavení ženy – nemálo mužů vztah se starší a mnohdy hlavně zkušenější a sebejistější ženou vyhledává. A ženy hledají takové muže, od kterých dostanou to, co chtějí. Spokojenost je tak na obou stranách.

