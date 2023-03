S čím by žena ve vztahu nikdy neměla souhlasit

V prvních měsících vztahu je velmi snadné nechat se okouzlit koktejlem hormonů, které nás ovládají. Snadno pak už v počátcích přehlédneme styly chování, které bychom za jiných okolností netolerovaly. Pod vlivem chemie ale nevadí, že nás partner sem tam urazí, chová se divně, má zvláštní požadavky. To všechno „zmizí“, protože je přece tak okouzlující a dokáže nás uspokojit ve všech směrech.

Jenže pozor, to se může brzy změnit. Jakmile se rozplyne růžový obláček, na kterém jste plula, může vám najednou začít spousta věcí vadit.

Existuje hned několik z nich, které z dlouhodobého pohledu ve vztahu nedělají dobrotu a je podle odborníků lepší ze vztahu co nejdříve odejít. Na co nikdy nepřistoupit?

Změna vzhledu

Je přirozené, že chcete být pro vašeho partnera co nejvíce atraktivní, a možná pro to budete chtít i mnohé dělat, ale nikdy by nemělo jít o zásadní změnu a nikdy by vám ji partner neměl vnucovat.

Pokud na sobě chcete upravit cokoli, co jste vždy chtěla, je to fajn, ale nikdy byste to neměla dělat kvůli někomu jinému, uvádí server Elite Daily.

Překročení hranic v ložnici

Jako dospělá žena určitě víte, co vás vzrušuje v ložnici a co ne. Pokud se na tom shodnete s partnerem, můžete si užívat společně cokoli. Jakmile se ale dostanete za hranice vlastního pohodlí jen proto, že to chce partner, už se jedná o určitou formu zneužívání.

„Pokud vás partner požádá, abyste se vzdala svého potěšení kvůli jeho vlastnímu, je to varovný signál,“ varuje sexuální vychovatelka Bianca Laureanová na svém blogu.

Odříznutí od přátel a rodiny

Partner, který neustále hledá chyby na vašich přátelích nebo se vás snaží odříznout od rodiny, není ten pravý. Může to začít žárlivými scénami kvůli tomu, že jdete s kamarádkami ven, pomáhat sourozencům nebo třeba s kolegy na kafe. Taková žárlivost ale může zničit vás i vztah.

„Pro někoho je možná taková žárlivost znakem lásky, ale roztomilé to rozhodně není. Je to jednoznačně varování,“ upozorňuje klinická psycholožka Catia Harringtonová.

Vzdát se soukromí

Narušení soukromí kteréhokoli člověka je formou kontroly a může se rychle stupňovat, varuje Harringtonová. Jak dodává, sama měla pacientky, kterým partneři nejprve zablokovali účty, prohledávali e-maily, nakonec to u mnoha z nich skončilo fyzickým týráním.

„Nedělejte velkou chybu a nemyslete si, že to dělá jen proto, že vás tolik miluje,“ varuje.

„Překonej to“

Možná máte jen špatný den, možná se stalo něco horšího a vy potřebujete utěšit nebo se jen svěřit se svými pocity.

Dobrý partner by měl vždy chápat, že tu má být pro vás a nikdy by neměl vyslovit cokoli ve stylu „přenes se přes to“ nebo „děláš z toho zbytečné drama“.

Ničí vaše sebevědomí

„V dobrém vztahu byste se měla cítit milována, sebejistá a podporovaná. Pokud ale váš partner říká nebo dělá cokoli, co ve vás vzbuzuje obavy, nebo se kvůli tomu stydíte sama za sebe, co nejrychleji ze vztahu odejděte,“ nabádá Harringtonová.

Možná je dotyčný muž jen hulvát, který nemá slušné vychování, mnohem pravděpodobnější ale je, že je to manipulátor, který se vás snaží ponižovat a dostat tam, kam chce on.