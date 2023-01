Věci, které se ve vztahu mění po zhruba ročním soužití

Začátek vztahu a jeho stav při prvním výročí se velmi liší. Pokud spolu vydržíte rok, tak věříte, že možnost, že spolu vydržíte i ten další a pak ten další, je mnohem reálnější. Navíc spřádáte společné plány, které se rovněž postupně realizují. To, co se na počátku mohlo zdát nereálné, má nyní mnohem konkrétnější obrysy.

„Jakkoli na počátku vztahu všichni chceme, aby vydržel, uvědomujeme si, že to tak být nemusí. A možná podvědomě tak trochu řešíme, že kdyby se to nepovedlo, dokážeme si představit vztah s někým jiným. Po roce soužití se to ale výrazně mění a my máme pocit, že bez toho druhého nemůžeme být. Pokud to tak máte, je to skvělý odrazový můstek k dalším společným rokům. Společně strávený rok je tak významným milníkem, který si zaslouží oslavu,“ uzavírá Kumaar.