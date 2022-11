Tři otázky, které jsou zásadní pro váš partnerský vztah

„Zeptejte se jeden druhého a odpovězte na otázky: Na koho se obracíš, když se potýkáš s problémem ve vztahu? Komu nejvíce důvěřuješ ze svých přátel? Jsi ochoten sdílet podrobnosti o našem sexuálním životě? Nevadilo by ti v budoucnu chodit na párové terapie, pokud by to bylo potřeba?“ navrhuje možné otázky Rachel Zarová.

Vztahová a sexuální terapeutka Rachel Zarová doporučuje, abyste se partnera zeptala také na to, jak často preferuje sex a v jakých hodinách. Stejně tak není od věci, když zabrousíte do citlivějších vod a společně proberete, jaké jsou vaše sexuální fantazie a preference. Je partner spíše dominantní? Rád používá sexuální hračky? Nebo naopak by ho do sexshopu nikdo nedostal? Vnímejte odpovědi svého partnera a zjišťujte, zda jste na jedné vlně, nebo máte zcela odlišný pohled na sex.