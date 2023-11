Tajemství přitažlivosti aneb Co nás dělá sexy

Co tedy tvoří „pocit“, že je někdo sexy? Podle odborníků existuje několik faktorů – a nejsou to jen fyzické vlastnosti.

Odborníci však poznamenávají, že k sex-appealu neexistuje univerzální klíč. „Skutečnost je taková, že pokud by něco bylo vrozeně atraktivní nebo neatraktivní, trendy by se v průběhu času nikdy nezměnily a přirozený výběr by nás přivedl k tomu, že by všichni vypadali stejně. I proto existuje mnoho variací v tom, co je atraktivní,“ dodává Latimerová.