Tajemství osobního prostoru

Představte si, že vy a nějaký cizí člověk sedíte na gauči. Jak blízko si sednete? A má to vůbec nějaký význam? Podle odborníků ano, vypoví to totiž něco o vaší osobnosti.

Touha po osobním prostoru se liší člověk od člověka. Výzkum zjistil, že to, kolik prostoru dáváme druhým, souvisí s naší osobností, pohlavím, věkem i kulturním zázemím. Nakolik se přiblížíme k ostatním, rovněž může odrážet, jak moc nás dotyční přitahují jako přátelé nebo romantičtí partneři, vysvětluje docent a vedoucí sociální psychologie na katedře psychologie na Arizonské státní univerzitě Michael E. W. Varnum pro server Psychology Today .

V rámci studie byla zjišťována i data za Českou republiku – vzdálenost, na kterou si k sobě pustíme cizince, je podle zjištění cca 110–115 cm, hodnota „běžného“ osobního prostoru, ve kterém třeba komunikujeme s ostatními, činí zhruba 85 cm. Co se týče intimní blízkosti, byla zjištěna hodnota opět cca 40 cm.

Odborníci se snažili zjistit, co může za uvedené rozdíly v rámci různých zemí. Sledovali celou řadu faktorů, ale jediný, který byl nějak významněji spojen s preferovanou mezilidskou vzdáleností, byla průměrná teplota. „Zdá se, že čím větší teplo, tím vstřícnější jsou lidé, kteří nevyžadují tolik potřebného osobního prostoru,“ komentuje výsledky profesor Varnum.

Osobní prostor může podle zjištění rovněž odrážet mezilidskou přitažlivost. Jak zjistil průzkum z roku 2022, naše zvolená blízkost odráží jasně to, jak moc se nám ostatní líbí. Čím častěji účastníci průzkumu uváděli, že by se s jiným z účastníků chtěli přátelit, o to blíže k němu seděli.