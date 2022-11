Šest věcí, které byste nikdy neměla dělat před nebo po milování

Neexistuje žádná učebnice milování, která by nám říkala, jak má dokonalý sex vypadat. Naopak, během života samy zjišťuje, co nám v posteli vyhovuje a co naopak za žádnou cenu nechceme. Pokud by ale zmiňovaná učebnice existovala, rozhodně by v ní nechyběla kapitola věnující se nejčastějším chybám, které děláme před nebo po sexu.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto

Článek V lepším případě jsme základní informace o sexu dostaly od rodičů či učitelů, v tom horším případě jsme se dotazovaly „zkušenějších“ kamarádek nebo později vyhledávaly informace na internetu. Povětšinou ale naše otázky směřovaly k samotnému aktu. To, co se děje před nebo po sexu, už nás příliš nezajímalo. A proto je nejvyšší čas zjistit, co bychom v žádném případě neměly dělat ke konci milování nebo naopak na jeho úplném začátku. 1. Nespěchejte do koupelny Možná jste slyšela, že ihned po milování byste měla opustit vyhřátou postel a utíkat na záchod. Důvod? Údajně se vyhnete infekci močových cest. „Pokud doopravdy nepotřebujete na záchod, pak vězte, že pár minut nic nezmění,“ říká gynekoložka Jennifer Bumpová a dodává, že mnohem lépe uděláte, když se těsně po milování přitulíte k partnerovi. Teprve po slastném mazlení si můžete odskočit na toaletu. Jak během krátké chvíle zničit mužův zájem Vztahy a sex 2. Vyhněte se alkoholu Na deci červeného vína není nic špatného, problém přichází ve chvíli, kdy je lahev alkoholu nedílnou součástí vaší večerní rutiny. Studie provedená na University of Missouri-St. Louis ukázala, že 11 % uživatelů alkoholu trpělo problémy s dosažením orgasmu. Muži, kteří holdovali alkoholu, měli problém s ejakulací, zatímco ženy potřebovaly více stimulace k vyvrcholení. Mějte tedy na paměti, že alkohol utlumuje části nervového systému, které jsou důležité pro vzrušení a orgasmus. 3. Před sexem do sprchy Pokud váš partner nemá obřízku, pak byste měla dbát na to, aby před sexem směřovaly jeho kroky do sprchy. „V předkožce se mohou nahromadit bakterie, které způsobují infekci močových cest. A právě během milování může dojít k přenosu těchto bakterií,“ vysvětluje gynekoložka Bumpová pro Prevention. I když není jednoduché svého partnera požádat o vysprchování, seberte veškerou odvahu a citlivé téma otevřete! Vaše zdraví vám následně poděkuje. 4. Vyhněte se některým potravinám Možná vás překvapí, že byste před sexem měly myslet také na svůj jídelníček. „Mnoho zdravých potravin, jako je zelenina, luštěniny nebo celozrnné výrobky, vám během sexu mohou způsobit plynatost,“ upozorňuje gynekoložka Cheryl Iglesiaová. Pokud chcete předejít trapné situaci, vyhněte se před milováním uvedeným a dalším potravinám s vysokým obsahem vlákniny. A to ideálně už dvě hodiny před sexem. Namísto toho si raději dopřejte malý kousek čokolády. Ta zvyšuje hladinu serotoninu a příjemně vás naladí na sex. Jak rozhodně nevylepšovat sexuální život aneb Když se snaha míjí účinkem Vztahy a sex 5. Sexuální hračky důkladně omyjte Přizvali jste do ložnice sexuální hračku? Pak ji nezapomeňte po použití náležitě očistit, například antibakteriálními ubrousky. Pokud hračku řádně neomyjete, zahráváte si s mikroorganismy, které následně mohou způsobit infekci. 6. Nepoužívejte lubrikant s mentolem Na první pohled se může zdát, že lubrikant s mentolem vás dokonale naladí na sex. Pravdou ale zůstává, že lubrikanty, které obsahují mentol, mohou být dráždivé. „Zejména ženám, které procházejí menopauzou, doporučuji lubrikant na vodní bázi bez mentolu,“ radí gynekoložka Cheryl Iglesiaová.