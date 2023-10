Řekněte si ve vztahu o více pozornosti

Součástí snad všech vztahů jsou vedle věcí prospěšných i ty, které soužití partnerů nějakým způsobem narušují. Obecně je jedno, o co jde, výsledek je totiž vždy stejný – berou si pro sebe čas, který bychom měli trávit s partnerem spolu.

Pokud se i vy nacházíte v bodě, ve kterém máte těžkou hlavu z toho, že vám partner nevěnuje dostatečnou pozornost, zkuste to změnit.

Co cítíte, když je váš partner online?

Prvním bodem, než začnete podnikat cokoli dalšího, je uvědomit si, jaké pocity ve vás partnerovo chování vyvolává. Jedině tak můžete zhodnotit, jak moc vám to vadí, a následně pak sdělit i jemu, čím si procházíte, vysvětluje hned na začátek poradkyně v oblasti duševního zdraví Teresa Maples-Zuvelaová z poradenské společnosti Woodland Pathways Counseling.

Nestěžujte si

Pokud budou vaše první slova výtka, že se vám partner málo věnuje, nejspíš dosáhnete jediného – velmi rychle si vystaví emocionální zeď, přes kterou neuslyší nic z toho, co se mu budete snažit říct.

Svěřte se

Místo stížností je mnohem lepší sdělit, jak se cítíte, když se místo vám věnuje čemukoliv jinému. Vy jediná víte, co přesně to ve vás vyvolává, on ne. Proto to hlavní a jediné je, abyste to netajila a vyslovila nahlas. Jakákoli kontrola partnerova chování nic nezmění.

Volbu nechte na partnerovi

I když to zní velmi nepříjemně, jakmile sdělíte partnerovi své pocity, nechte volbu, zda s tím něco udělá, pouze na něm. Změna chování, pokud o vás stojí, musí vždy přijít z jeho strany.

Rozhodujte se podle jeho reakce

Pokud se po vyjádření vašich pocitů rozhodne s tím něco udělat a bude se vám více věnovat, je to ta nejlepší zpráva. Jestli se však rozhodne s tím nedělat nic nebo to zcela ignorovat, dá vám tím jasně najevo, jak se staví k vašemu vztahu, a podle toho se pak rozhodněte, co dál.

Zvažte důvody, proč je partner často online

Jedním z hlavních důvodů bývá práce. To samozřejmě nelze tolerovat donekonečna, ale ani ihned vyčítat. Dalším častým důvodem pak může být nejistota nebo strach, kvůli kterým se partner místo do vaší náruče vrhá do online světa.

Emocionální propojení mezi partnery nepřichází hned, je potřeba na něm pracovat a jakákoli nejistota ho může výrazně narušit.

Na vině může být i závislost

Trávení stále více času online je novodobou závislostí. „Není to jen problém dospívajících. Každý dospělý člověk, ať ve vztahu, nebo ne, může být stejně tak závislý a podle toho je třeba tento problém i řešit,“ říká Maples-Zuvelaová.

Buďte připravena, že se bude bránit

Obecně je běžné, že při jakékoli výtce se dotyčný začne ihned bránit a obviňovat ze svého chování ostatní. To se může stát i ve vztahu, je proto dobré s tím počítat a být na to připravena. Pokud spolu dokážete správně komunikovat, je to první pozitivní krok k možné nápravě.

Nebojte se požádat o profesionální pomoc

Ať už za problémy ve vztahu a ztrátou pozornosti stojí cokoli, je potřeba počítat i s tím, že to ne vždy zvládnete sama. Proto se nebojte vyhledat odbornou pomoc, pokud stojíte o to, vztah vylepšit nebo zachránit. Samozřejmě také za předpokladu, že o to (alespoň částečně) stojí i partner.

