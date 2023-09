Přátelé o vás mohou prozradit mnohé

Podle kouče Jima Rohna má člověk kolem sebe průměrně pět lidí, kteří jej ovlivňují, a to často do takové míry, že se jim nakonec začnou podobat. A to jak svým chováním či jednáním, tak i svými hodnotami a myšlením. Jako lidské bytosti se máme jednoduše tendenci podobat lidem kolem nás.

Možná se vám toto tvrzení zdá být poněkud přehnané, protože sami si nepřipadáte stejní jako vaši přátelé, ale zkuste se na to podívat s určitým nadhledem. Podívejte se na osobnostní rysy svých přátel, jejich zdravé a nezdravé návyky, způsoby vyjadřování či oslovování druhých. Opravdu se i v těchto věcech diametrálně liší, nebo naopak najednou vidíte širokou škálu podobností, které jste doposud neviděli?

Když si napíšete seznam svých chutí, zájmů, koníčků, zvyků, znalostí a dovedností a vedle toho totéž u svých přátel, se kterými trávíte nejvíce času, najednou si uvědomíte, kolik věcí máte se svými přáteli společné a jak moc jste jejich odrazem.

Když politika rozděluje rodinu a přátele

Samozřejmě své přátele svým způsobem ovlivňujete i vy samotní. Přenášíte na ně svůj temperament, způsob řešení problémů, ale třeba i hudební či filmové preference apod.

Psycholog David McClelland ve svém rozsáhlém výzkumu zjistil, že 95 procent našich úspěchů a neúspěchů souvisí s našimi nejbližšími. Pokud budou vaši rodiče či přátelé kouřit, je velká pravděpodobnost, že budete kouřit i vy, a stejně tak je velká pravděpodobnost, že pokud budou vaši přátelé hodně sportovat, že budete i vy hodně fyzicky aktivní.

I z tohoto důvodu mají mladí lidé tendenci oblékat se do podobného stylu jako jejich přátelé, stejně tak přebírat názory většiny apod. Je to dáno i tím, že každý člověk potřebuje cítit, že patří do nějaké skupiny či komunity, ve které mu je dobře a která pak sehrává důležitou roli při utváření jeho osobní identity. Často tak nevědomě dělá to, co druzí.

Rčení: „Ukaž mi své přátele a já ti řeknu, kým jsi,“ tak není daleko od pravdy. Ostatní vás tedy mohou snadno odhadnout i podle toho, s kým se stýkáte a přátelíte.

Kromě toho vaši přátelé, rodina, ale třeba i kolegové v práci pozitivně či negativně ovlivňují i vaši energii a to, jak se celkově cítíte. Odborníci to vysvětlují tím, že jsou lidé jako houby, které do sebe nasávají energii těch, co je obklopují. Pokud tedy žijete v prostředí, kde se lidé většinu času cítí spokojeně a šťastně, užívají si života, soustředí se jen na příjemné věci v životě, budete se i vy cítit pravděpodobně spokojeně. Budete-li ale obklopeni věčně mrzutými a nešťastnými lidmi, bude i pro vás těžké se usmívat.

Jak být lepšími přáteli

Proč je dobré vybírat si lidi kolem sebe

S ohledem na výše zmíněné je tedy namístě více přemýšlet nad tím, jakými přáteli se obklopit. Je samozřejmě nesmysl se distancovat od všech, se kterými nesouzníte či nejsou zcela naladěni na stejnou notu jako vy.

Nicméně pokud už do nějakých vztahů investujete svou energii a své já, pak byste si měli být plně vědomi toho, zda vám za to opravdu stojí a zda váš vlastní život skutečně nějak obohacují.

Vždy se tedy zeptejte sami sebe, jak se cítíte v jejich společnosti, zda můžete být mezi nimi sami sebou nebo musíte potlačovat své emoce i myšlenky. Zda vás podporují, nebo spíše omezují a zda se mezi nimi cítíte skutečně dobře.

Být obklopen inspirativními lidmi, kteří z vás činí lepšího člověka, je skutečný dar, který vám ale málokdy spadne z čistého nebe. Dost často se k takovým lidem jednoduše musíte sami dopracovat a někdy i za cenu toho, že se vzdáte těch, které sice znáte dlouho, ale kteří vám ve skutečnosti do života nic pozitivního nepřinášejí.

