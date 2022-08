4 nejškodlivější lži, které lidé říkají ve vztahu

Muži opravdu nemají křišťálovou kouli, aby dokázali vždy správně odhadnout, jak se cítíte, po čem toužíte a co v daném okamžiku potřebujete. Pokud s nimi nedokážete otevřeně mluvit, pak se nesmíte divit, že to muži mohou s vámi velmi záhy vzdát. Většina z nich by vám přitom ráda byla oporou a udělali by pro vás vše, co je v jejich silách, abyste se cítila lépe. Pokud jim to ale neumožníte, pak se nesmíte divit, že problémů ve vašem vztahu přibývá.