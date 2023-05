Nejčastější varovné signály upozorňující na manželství v nesnázích

Každý partnerský vztah je jiný a je možné, že žádný z problémů, které popsala expertka Tracey Coxová v článku pro server Daily Mail, vám nebude připadat jako závažný. Pokud je to však něco, co vás trápí, je důležité to začít co nejdříve řešit. Podívejte se s námi na nejčastější varovné signály, které značí krizi ve vztahu.