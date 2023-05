Jedenáct znamení, která napoví, že jste ve vztahu se sobcem

Reakce partnera na každou hádku nebo problém je co nejrychleji vše ukončit, aniž by váš problém pomohl vyřešit nebo se o něj alespoň hlouběji zajímal. Obvykle vám také vytýká, že přehnaně reagujete nebo jste ho špatně pochopili. Nic totiž nikdy není jeho vina.

Po každé vaší hádce jste vy ten (ta) první, kdo se přijde omluvit, ačkoliv to často nebyla vaše chyba. Omluva je ale jediný způsob, jak konflikt ukončit a vyhnout se přetrvávajícímu dusnu ve vztahu, které by váš partner jinak vyvolal.

Romantický vztah může fungovat, jen pokud jsou oba partneři schopni dělat kompromisy. Když jeden z nich ale odmítá udělat cokoliv, co si přeje ten druhý, není to dobré znamení.

Být ve vztahu samozřejmě neznamená, že byste měli přijít o svoji individualitu. Váš parter by vás ale měl zahrnovat do svých plánů a úvah směrem k budoucnosti. Sobecký partner dělá to, co je nejlepší pro něj, aniž by přemýšlel o tom, jak to ovlivní vás.