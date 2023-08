Letní lásky? Jen opatrně

„Svůj první letní románek jsem prožila ještě jako studentka,“ vzpomíná pětačtyřicetiletá Karolína. „Strávila jsem krásný týden na vodě. S kamarády jsme sjížděli Berounku a já si myslela, že odjíždím neuvěřitelně zamilovaná – že jsem potkala lásku svého života. Vzpomínám si, že jsem se trápila až do Vánoc,“ směje se s tím, že další příležitost pro milostné dobrodružství přinesl bohužel rozvod.

„S manželem jsme se dohodli na střídavé péči, a tak jsem mohla začít jezdit sama na dovolené. No a dvakrát třikrát se mi stalo, že jsem narazila na někoho, kdo na tom byl podobně jako já, a naše dovolené jsme si vzájemně zpestřili.“ Představa krátkého románku, který se jí „nepřeklopí“ do normálního života, byla podle jejích slov najednou velice lákavá.

„Byly to příjemné zážitky a jsem ráda, že jsem je prožila, než jsem si našla svého současného partnera,“ uzavírá Karolína.

Pozor na vlnu veder aneb Jak horko svádí k podvádění

Slunce a uvolnění fungují

Odborníci se shodují, že letní románky jsou něčím zcela běžným. Takže je podle Catherine Sandersonové, profesorky psychologie na americké Amherst College, dost pravděpodobné, že nějaký potká v podstatě každého, pokud je takové možnosti aspoň trochu otevřený. „Mimo běžné prostředí je snadnější nalézt romantiku.“

Sociálnějšími se stáváme tak nějak přirozeně – svádí k tomu zajímavá lokalita, kde se nacházíme, volný čas, který můžeme věnovat polehávání na pláži, procházkám, výletům i pozorování okolí. A seznamování. Nemluvě o tom, že sluneční svit nám zvedá hladinu serotoninu (neboli hormonu štěstí) sám o sobě.

„Musíme si uvědomit, že fungujeme v úplně jiném režimu, to znamená, že jsme uvolnění, odpočinutí, nemáme stres z práce, nemáme běžné povinnosti a rutinu,“ vysvětluje koučka Marie Ježková.

Šest nečekaných erotogenních zón, které vám usnadní sexuální život

Ustojíte to?

Prožít románek s milým člověkem v prosluněných letních dnech zní lákavě i zábavně. Ale jste si jistí, že je právě tohle i pro vás? Než se po hlavě vrhnete do letního flirtu, je třeba si položit naprosto zásadní otázku: Zvládnu po citové stránce jednorázový sex? Je to pro mě vhodné? „Tento typ vztahu totiž připomíná řetězec jednorázových sexů s toutéž osobou,“ upozorňuje psychoterapeutka Katarina K. Valentiniová.

Krátkodobé vztahy nejsou v dnešní době nijak výjimečné, dokonce se pro mnohé stávají i životním stylem. „Záleží na nastavení daného člověka. Jsou lidé, kteří touží po vážnějších vztazích, kdežto v těch krátkodobých nenacházejí nic, co by je přitahovalo. Pak jsou ale ti, kdo v nich vidí dobrodružství a zábavu, a takovými vztahy se vlastně dopují a získávají energii,“ dodává odbornice s tím, že se to často týká mladších lidí, kteří se teprve poznávají a hledají se.

„Nemusí to být ani tak, že jdou primárně po krátkodobých flirtech, jen jim vztah po nějaké době nevyjde.“

Alchymie lásky, sexu a ženského vyvrcholení

Jsme víc sami sebou

Jiní ale krátkodobé vztahy vyhledávají zcela záměrně. „Mnoho lidí si uvědomuje výhody nezávazných, krátkodobých ,sekvenčních‘ zážitků. Opojná magie raných fází většiny nových vztahů má své vlastní svůdné kouzlo. A když tato vášeň slábne, není podle nich třeba litovat,“ upozorňuje klinická psycholožka Randi Guntherová.

V takových vztazích, nebo spíš „známostech“, mohou být také lidé o něco více zaměřeni sami na sebe a své potřeby. Obětují jen volný čas. Mají možnost přemýšlet, kdo jsou, co chtějí a co potřebují. Starost, jak vztah udržovat, se jich vlastně netýká. I proto si podle psycholožky při těchto románcích daleko víc troufáme být sami sebou. Nemusíme tolik brát v potaz, koho by náš protějšek chtěl či jak vzájemně zapadneme do svých životů.

To vše zcela logicky vede k jedinému závěru – i když je letní opojení mnohdy vážně strhující a kouzelné, takové vztahy bývá velmi těžké, ne-li nemožné, přenést do každodennosti, která se s podzimem vrátí. To ale nic nemění na tom, že v nás mnohdy zanechávají hluboký dojem, zejména pokud nejsme přímo typ, který takové vztahy běžně vyhledává, a do romance jsme spadli tak nějak nečekaně.

Randění: Návod pro plaché

Pozor na fantazii

„Lidé často na letní lásky vzpomínají rádi, protože jsou hodně zidealizované. Trvaly krátký čas a my jsme nezažili realitu běžného života ani žádné krizové situace, kterými procházíme s dlouhodobými partnery,“ vysvětluje koučka Marie Ježková, podle níž zamilovanost často vzniká tím, že s námi partner fyzicky není.

„Děláme si o něm ideální představy, jaké by to bylo, co by bylo, měla jsem udělat tohle nebo neměla…“

Tomu se ale rozhodně vyplatí předejít. „Pokud potkám někoho na dovolené a vím, že za čtrnáct dnů románek skončí, tak už plánuji, co přijde potom, co na mě čeká doma. Abych tak zaměstnala svou mysl a nerozptylovala se,“ radí koučka, jak nepopouštět uzdu své fantazii víc, než je zdrávo.

Nehody se stávají

I tak se může stát nehoda – stokrát si můžeme vše dobře promyslet a být si jistí, že to zvládneme, ale…

„Lidé, kterým nejsou nezávazné záležitosti cizí nebo kteří s nimi měli pozitivní zkušenosti, pravděpodobně nebudou mít s letním flirtováním téměř žádné potíže. Ve skutečnosti si je budou náramně užívat. Pokud ovšem nebudou náhle zasaženi Kupidovým šípem tak hluboce a silně, že je jejich letní flirt absolutně uhrane a budou chtít zažít šťastný konec,“ varuje psychoterapeutka Katarina K. Valentiniová.

Jestli jsme do této chvíle byli nad věcí, teď je vše jinak. Čekali jsme, že to bude jednoduše zábava, nezávazné a příjemné – a zjišťujeme, že jsme k té osobě emocionálně připoutaní více, než jsme původně mysleli.

Jak se udržet při smyslech Terapeutka Maya Johanssonová radí, na co si během letního flirtu dávat pozor. Zjistěte, co chcete. Je důležité vědět, proč to děláte a co vás na tom láká. Pokud nevíte, co chcete, vaše emoce se mohou velice snadno zamotat.

Praktikujte bezpečný sex. Krátkodobé randění často znamená, že vy nebo váš partner nejste tzv. exkluzivní. Je tedy dost možné, že alespoň jeden vídá i jiné intimní partnery. Proto myslete na bezpečnost.

Vzájemný respekt je priorita. To, že se jedná o krátkodobou záležitost, neznamená, že nemůžete ublížit citům toho druhého. Respektujte sebe i partnera.

Veďte si deník. Při takovém typu vztahu máte skvělou příležitost, jak prozkoumat své vlastní touhy, potřeby, emoce a myšlenky. Jejich zaznamenávání vám pomůže přemýšlet o sobě i o životě.

Jak z toho ven?

V takovém případě je nejlepší jasně komunikovat nové přání ohledně pokračování vztahu a připravit se na kladnou i zápornou odpověď. Vztahová koučka Laura Yatesová radí, jak reagovat na odmítnutí a přehoupnout se do normálu.

„Podívejte se na situaci ve správné perspektivě. Buďte si vědomi toho, že i když se vám zdá, že jste se opravdu dobře znali, dva týdny, ale ani celé léto nestačí k tomu, abyste někoho skutečně poznali. Jak se cítíte právě teď, je určitě skutečné, ale věřte tomu, že s postupem času začnete v tomto vztahu vidět díry, které možná teď vidět nechcete.“

Pak můžete nechat minulost za sebou, což ale neznamená, že z takové krátké lásky nemůžete i něco získat. „Zeptejte se sami sebe, co bylo na tom vztahu skvělé. Cítili jste vzrušení a svobodu? Zamyslete se, jak takových pocitů zažívat víc i v běžném životě. Použijte to, co vás opravdu potěšilo, jako inspiraci.“

A než potkáte někoho dalšího, kdo bude nejspíš lépe zapadat do vašeho běžného světa, věnujte se sami sobě. „Vyplňte svůj čas přáteli, koníčky, splňováním nových cílů a novými zkušenostmi. Snažte se vyhnout životu v minulosti nedávné romantiky. Věřte tomu, že pokud vám trvalo jen chvíli, abyste se zamilovali, nebude vám trvat dlouho ani to, abyste se od takové osoby odpoutali a šli dál,“ říká Laura Yatesová.