Randění: Návod pro plaché

„To, že jsem plachá, jsem si uvědomila na střední, když mě začali zajímat kluci. Na ty, co se mi líbili, jsem se pořádně nezvládla ani podívat,“ říká devětadvacetiletá Michaela.

„Dodnes mám silné tendence uhýbat pohledem nebo klopit oči, když na mě někdo promluví. Komunikovat s neznámými lidmi nebo s těmi, které znám jen málo, mě stojí spousty energie,“ dodává s tím, že pokud je trochu pozná, nervozita a stydlivost rychle mizí.

„Aktuální zpráva: stydliví lidé se společensky stýkají stejně jako všichni ostatní. Jen komunikují jinak. Být stydlivý nutně neznamená, že je dotyčný introvert. Mnoho zdrženlivých jedinců je aktivních třeba online nebo se jinak zapojují do živé konverzace s lidmi, se kterými se cítí emocionálně blízcí,“ tvrdí autorka Wendy L. Patricková.

Ukrývané poklady

To, že někdo zrovna nezáří na párty plné neznámých lidí, neznamená, že je nudný společník. „Skutečně si myslím, že nesmělé osoby jsou někdy ty nejzajímavější a nejdynamičtější,“ doplňuje klinický psycholog Seth Meyers. Je to částečně proto, že mívají introspektivnější osobnosti - jsou schopni se více a důkladněji podívat do svého vnitřního světa.

O čem muži při seznámení nejčastěji přemýšlejí Vztahy a sex

„Pokud jde ovšem o randění, být nesmělý znamená, že se s někým novým na rande cítíte velmi nepohodlně. Vaše plachost způsobuje, že schováváte mnoho ze své osobnosti uvnitř. A když se máte otevřít někomu, koho doopravdy neznáte, cítíte se nejistě.“ V sociálních situacích plaší lidé obvykle zažívají pocity trapnosti a nutkání se někam schovat. Nicméně jde o vlastnost, se kterou se dá podle odborníků pracovat.

Opatrnost je výhodou

Drtivá většina povahových rysů má svá pro i proti, která nám někdy škodí a jindy poslouží. Nesmělí lidé by si následující řádky měli zapsat za uši a připomínat si je vždy, když je popadne záchvat nejistoty.

První otázka zní, proč vlastně jsme plaší. Například studie Esther Herrmannové publikovaná v roce 2011 porovnávala chování dětí a opičích mláďat. Ukázalo se, že děti jsou stydlivější než malé opičky. A je to pro ně plus, protože je pak méně pravděpodobné, že se přiblíží k něčemu neznámému. Obecně tedy může inklinace ke stydlivosti představovat tu výhodu, že člověk dokáže získat více informací, než vstoupí do neznámé, potenciálně rizikové situace.

A platí to i pro seznamování. „Tato vlastnost je v mnoha ohledech pozitivní, protože jste obezřetní, když se seznamujete,“ tvrdí Meyers. Člověka, s nímž budete komunikovat, si předem mnohem lépe prohlédnete.

Příjemné okouzlení

Přítomnost plachých lidí bývá navíc pro ostatní příjemná, a to hned z několika důvodů. „Máte zklidňující vliv hlavně na nervóznější typy,“ ukazuje autorka knihy The Anxiety Workbook, blogerka Arlin Cuncicová nesmělým, jak se jejich zdánlivý handicap může rázem změnit v klad. Navíc je celkem jedno, zda při setkání plachá osoba sama prožívá vnitřní neklid. „Vaše vnější projevy jsou pravděpodobně klidné a vyrovnané.“ A člověk, který dokáže zůstat v klidu, často svým klidem nakazí i ostatní.

„Působíte také důvěryhodněji,“ upozorňuje dál Cuncicová. Ve společnosti obvykle nezačínáte mluvit jen o sobě a o tom, jak jste skvělí, a tak vás nikdo nepovažuje za nafoukance nebo tlučhubu, kterému se nedá věřit.

Plachý člověk také může působit přívětivěji a tím i přístupněji. „Plachost a s ní spojená skromnost a nenápadnost zřídka působí ohrožujícím dojmem. Což ostatním umožňuje cítit se vedle vás komfortně. Jinými slovy, nevznáší se nad vámi opar pocitu nadřazenosti, kvůli kterému by komunikace s vámi byla komplikovaná.“

A na závěr jedna doslova kolosální výhoda plachosti - většina takových lidí umí naslouchat. Tato vlastnost je pro druhé nejen vysloveně příjemná, ale nesmělým jedincům umožňuje i lépe reagovat na to, co jejich společník či společnice říkají. S pozorným nasloucháním se totiž obvykle dostavuje i lepší pochopení. Paradoxně tak plachý člověk může svůj protějšek opravdu okouzlit, když dotyčný zjistí, že je na něj jaksi „zázračně“ napojený…

Lze najít lásku, když je vám 40 plus? Vztahy a sex

Trénujte před zrcadlem

Plaší lidé jsou mnohem atraktivnější, než si sami myslí. Jak ale zvládnout situaci, když je někdo zaujme? „Při randění je pro nesmělé muže a ženy nejdůležitější, aby se co nejvíc vymanili ze zajetí své vlastní hlavy a dostali se do přítomného okamžiku,“ radí klinický psycholog Seth Meyers.

„Pokud jste nesmělý člověk, pravděpodobně moc dobře víte, že máte tendenci neustále přemýšlet. A to pokaždé, když jste vhozeni do nových sociálních situací.“ Takže nakonec ani nepípnete a máte chuť vzít nohy na ramena.

Často je lepší začít malými krůčky a to podle Ivety Gajdušekové ze seznamovací agentury Date2K jde i o samotě: „Někdy stačí jen hezký letmý pohled a úsměv, který ukáže zájem o daného člověka. A na to nemusíte být mistr v konverzaci. Ale chápu, že pro někoho i toto může být náročné. Takže je dobré trénovat kdekoliv, kde jste jen vy a zrcadlo.“

Pomohou časové mantinely

První rande bývají rozpačitá, i když se sejdou dva nesmělostí nezatížení jedinci. Nikdo ani předem neví, jestli se bude cítit dobře. Trápí-li vás rozpaky, udělejte vše pro to, abyste během rande zůstali sami sebou a cítili se pohodlně. Už když si budete doma vybírat oblečení, zapomeňte na sexy diktát módy a vezměte si kousky, v nichž se cítíte dobře. To samé platí u žen i o make-upu. Běžně se příliš nemalujete? Nezačínejte s tím před schůzkou a držte se své přirozenosti.

„Většina lidí má také tendenci hodně mluvit. Bývá to způsobené nervozitou, proto je lepší mít čas na prvním rande nějak nastavený.“ V případě sympatií se pak oba mohou těšit na další setkání, kde si toho řeknou mnohem více. Takže ať už jdete na kávu, procházku po parku, do galerie, či muzea, je dobré mít zhruba naplánováno, kolik času tam strávíte. Dvě hodinky je víc než dost a obecně platí, že je lepší, když je první rande spíše krátké.

Navíc se tak vyhnete případným záchvatům paniky v situacích, kdy si už nevíte rady. Ty často plaší lidé řeší zkratem. Mnohdy se dají i na více či méně splašený útěk pod nějakou absurdní záminkou, pokud jejich rozpaky přesáhnou únosnou mez. S časovým limitem a předem dohodnutým koncem rande se takové krize překonávají lépe. A v neposlední řadě se tak vyhnete i častému utrpení, které nesmělým působí jejich umění naslouchat - pokud se setkají se sebestředným hovorným protějškem, mohl by je také umluvit k smrti.

Hlavně nevyplašit…

Specifický přístup by měli zaujmout i „ti druzí“, kteří plachostí netrpí. Nesmělí lidé sice mají své kouzlo, ale také se mohou lehce vyplašit a stáhnout do sebe. Co tedy dělat, pokud se do někoho takového zakoukáte? „Pokud se na rande projeví protějšek jako ostýchavý, rozhodně ho ještě více neuvádějte do rozpaků, spíš se ho snažte uklidnit, navodit pohodu a příjemnou atmosféru,“ radí vztahová koučka Iveta Gajdušeková.

V případě, že víte už předem, že vás čeká schůzka s plachým člověkem, je podle ní dobré zvážit, zda jste schopni s tímto typem osobnosti komunikovat. Obzvlášť pokud jste velký extrovert. Jestliže jste si odpověděli ano, pak víte, do čeho jdete. Nejlepší je dobře se připravit.

„Klidně buďte iniciativní, abyste to danému člověku usnadnili. Vše je o vašem nastavení a komunikaci.“

Jako podstatnou pomoc z vaší strany také odborníci doporučují poskytnout nesmělému protějšku víc času na rozehřátí. Například třicet minut úvodní konverzace může snížit úzkost.

„Pokud si chcete vybudovat vztah s někým, kdo je společensky plachý, je vaším cílem zajistit, aby se cítil dobře i přes svou nejistotu,“ uzavírá autorka Wendy L. Patricková, podle které je už od začátku nutné nastavit se na dlouhodobý, pomalý a postupný přístup.

Za nesmělostí může být i genetika Podle psychologa Jonathana Cheeka z University of Virginia mohou být lidé plaší kvůli několika faktorům: Genetika. Někteří jedinci se s větší tendencí k nesmělosti už rodí. Pomáhá jim vyhýbat se nebezpečí, a proto je to užitečný styl chování.

Prostředí. Naše chování a osobnost může ovlivnit i prostředí, ve kterém jsme vyrůstali. Například extrovertní dítě introvertních rodičů se nakonec bude projevovat plašeji, protože si nemá jak osvojit komunikační nástroje, jež by seděly jeho povaze.

Zkušenosti. I negativní zkušenosti z minulosti mohou vést k nesmělosti. Ne všichni máme štěstí mít v životě dostatečné množství laskavých lidí.

Nedostatek sebevědomí. Pokud si nejsme jistí sami sebou, je plachost jedna z cest, kterou se s tím snažíme vyrovnat.

Nástrahy randění: Pozor na varovné signály Vztahy a sex