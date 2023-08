Když se opakovaná lež stává pravdou

Efekt iluzorní pravdy nám ukazuje, jak moc je zranitelný náš kognitivní systém. Lze s ním totiž velmi snadno manipulovat, a to velmi jednoduchým způsobem - opakováním. Pokud něco slyšíme vícekrát, zní nám to posléze povědomě, mozek tomu následně dává mnohem větší váhu než pravdě. Je to pro něj hospodárnější.