Dvanáct známek toho, že s vámi někdo manipuluje

Manipulace je podle odborníků použití sociálního vlivu, kterým se snažíme změnit něčí chování či uvažování. A malý manipulátor je podle nich v každém z nás. Kdo někdy nepřemlouval spolužáka, aby nešel do školy, aby se s vámi mohl dívat na nový film, šel nakupovat nebo dělat cokoli jiného? Kdo někdy nepřemlouval kolegu v práci, aby pomohl s prací, protože toho máte „moc“?

Podobné malé či nevýznamné manipulace mohou být dokonce zábavné, odborníci před nimi ale i tak varují. Nejenže ničí vztahy, přátelské i milostné, ale jsou velkým varováním do budoucna, že se situace nejspíš bude horšit. Manipulovaná osoba se bude čím dál tím více cítit poníženě, manipulátor naopak svými úspěšnými manipulacemi bude ještě „více při chuti“.

Jak poznáte, že s vámi někdo manipuluje?

Emocionálně manipulativní jedinci jednoduše hrají triky s myslí druhého člověka ve snaze získat moc nebo nějaké výhody. Emocionální manipulaci ovšem není snadné odhalit, mnohdy totiž bývá velmi jemná a často k ní podle odborníků dochází i bez vědomého záměru manipulátora.

Spasitelský komplex ve vztahu aneb Když se snažíte pana nedokonalého proměnit v prince Vztahy a sex

Manipulovaný člověk se ale kvůli tomu bude cítit nepochopený, bezmocný a neschopný řešit danou situaci, uvádí astronumerolog a vztahový poradce Sidhharrth S Kumaar, který nejen na svých stránkách radí, jak sladit lidské činy s vesmírnými procesy, a vytvořit si tak sami pro sebe plnohodnotnější život.

Kumaar přidává i přehled několik bodů naznačujících, že s vámi někdo manipuluje. Pokud se dostanete do stavu, že vás to napadne, zkuste si o tom s protějškem promluvit. Možná si ani neuvědomuje, že k tomu dochází, a své chování změní. Pokud ne, dělá to nejspíš cíleně – pak je vhodné přehodnotit vztah a zvážit, zda není lepší odejít.

1. Musíte se vždy podvolit

Jednou z prvních známek jemné manipulace může být zjištění, že se vždy podvolujete druhé osobě. Chodíte vždy jen do oblíbené restaurace protějšku? Když jdete do kina, vybírá pokaždé film? Možná vám to zpočátku nevadí, druhému člověku to ale pomalu dodává sebevědomí – jednoduše je vždy „ideální“ jeho volba. Opakuje-li se to často, dáváte tím dotyčné osobě výhodu, která se bude jen zvětšovat a pomalu ničit vás vlastní život.

2. Využívají vaše vlastní nedostatky

Tento bod je podle odborníků jasným znamením, že se někdo snaží cíleně zranit vaše city. Pokud je scénář vždy stejný – tedy vy se svěříte se svými problémy a dotyčný to dříve či později použije proti vám, dělá z toho cílenou zbraň, která má za následek jediné, ublížit vám.

Poradna: Snacha nehne prstem, jen křičí a lituje se Styl

3. Snažíte se být pochopeni

Máte často pocit, že vás protějšek prostě nechápe, nerozumí vám? Emoční manipulátoři umějí snadno druhé přimět k tomu, aby uvěřili jejich verzi příběhu. Rádi vyvolávají chaos spojení s tím, že ve druhých zvyšují pocit nejistoty, jen aby odvrátili pozornost od vlastních potíží.

4. Nezajímáte je

Toto je běžný způsob, kterým se někteří lidé snaží docílit toho, abyste se cítili špatně. Manipulátoři se totiž často vyhýbají přímé konfrontaci a svůj hněv usměrňují jinými způsoby. Mívají „po ruce“ vždy vysvětlení, co jste udělali špatně, nebo používají mlčení jako trest. Mnohdy také používají urážky, které maskují jako komplimenty.

5. Dělají pro vás nemožné

Emocionálně manipulativní lidé přebírají úkoly a povinnosti, které nechtějí dělat, a pak se prezentují jako ti, kteří vám udělají velikou laskavost. A pokud dojde na konflikt, využijí právě toto jako zbraň proti vám.

6. Dělají ze sebe oběť

V pochroumané mysli manipulátorů jsou oni vždy ti dobří a vy špatní. Nehledě na to, že je vina na jejich straně, viníkem jste i tak vy.

Flirt jako zábava, ale i způsob manipulace Vztahy a sex

7. Zaměřují se vždy na to zlé

Míváte ve vztahu pocit, že nic, co uděláte, není druhému dost dobré? Vždy najde něco, za co vás odsoudí, zkritizuje, něco vytkne?

8. Neustále lžou

Přijde vám, že cokoli, co váš protějšek vypustí z úst, je lež? Pak je dost pravděpodobné, že máte vedle sebe zdatného manipulátora. Takový člověk totiž dokáže obratně lhát nejen v malých, ale i velkých věcech.

9. Mluví za vás

Odpovídá váš partner na všechno dříve, než se stihneme vyjádřit vy sama? I to je jedním ze způsobů, jakým manipulátoři zraňují city druhých.

10. Často dává ultimáta

Manipulátoři mají rádi kontrolu. Jakmile získají pocit, že může být ohrožena, dávají ultimáta, kterými začnou vyhrožovat.

11. Zesměšňuje vás

Dalším varujícím bodem, že něco ve vztahu není zcela v pořádku, jsou situace, kdy jste ve společnosti a partner si z vás před všemi utahuje nebo vás zesměšňuje.

12. Vyvolávají problémy

Někteří manipulátoři nemají rádi veřejné konflikty, jiní se v nich naopak vyžívají. Hádka na veřejnosti, urážky před členy rodiny atd. tak mohou být na denním pořádku. Trvá-li to delší dobu, výsledek je vždy stejný – snažíte se stále více minimalizovat jakékoli příčiny, které by mohly vést k další podobné nepříjemné situaci. A nikdy to nebude stačit.

Známky, které odhalí pasivně agresivního partnera Vztahy a sex