Nejčastější důvody, proč lidé druhým lžou

„Lidé neočekávají, že jim bude někdo lhát. Očekávají, že od druhých uslyší vždy pravdu – což paradoxně umožňuje těm, kteří lžou, aby jim to často prošlo,“ tvrdí odborník pro server Health . Zároveň představil několik nejčastějších důvodů, proč lidé druhým lžou.

V důsledku toho jsou ale mnozí lidé k lichotkám skeptičtí, protože vědí, že to často není myšleno od srdce.

„Lidé lžou, aby přiměli ostatní dělat to, co po nich chtějí,“ vysvětluje Feldman a jako příklad dává prodejce, který se snaží prezentovat třeba čisticí produkt na obličej. Velmi často se lze setkat se situací, kdy dotyčný člověk produkt doslova vynese do nebes s tím, jak je kvalitní. A nezapomene zmínit, jak jemu samotnému změnil život, protože až tento produkt mu pomohl s problémy s pletí atd.