Pouto mezi partnery mohou posílit i zlozvyky

Když se vás někdo zeptá, jak moc jste v současném vztahu spokojeni, co odpovíte? Pokud patříte mezi ty, kteří řeknou, že by to mohlo být lepší, máme pro vás tip. Zkuste trávit více času při společných aktivitách. A rozhodně to nemusí být jen ty zdravé – třeba sportovní.

Foto: Profimedia.cz Společně sdílené aktivity vztah prohlubují, podle odborníků i ty ne zrovna zdravé