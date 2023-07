Jak se vzpamatovat z nevěry a získat zpátky důvěru

Když zjistíte, že vás partner podvedl, je to opravdu velká rána. Zřejmě cítíte velkou emoční bolest, naštvání a také pocit zrady. I když vyléčit takto zlomené srdce trvá dlouho a je to náročný proces, rozhodně je to možné. Je ovšem důležité se zaměřit sám na sebe a nepředstírat, že vaše emoce nejsou oprávněné.

Foto: Envato Elements Ilustrační foto

Článek Existuje nepřeberné množství rad a technik, jak se s takovou situací vypořádat. Komplikovanější je to samozřejmě tehdy, pokud s partnerem máte děti nebo sdílíte domácnost. Několik rad ze serveru Psychology Today by ale mohlo alespoň ulevit každému, kdo si nevěrou prochází. 1.Nesnažte se ignorovat své pocity Prvním krokem k uzdravení je uznání a přijetí emocionálního zmatku, který prožíváte. Dovolte si cítit celé spektrum emocí, jako je hněv, smutek, zmatek, a dokonce i zrada. Pochopte, že tyto pocity jsou normální reakcí na porušení důvěry. Hledejte podporu u přátel nebo rodinných příslušníků, kteří vám mohou poskytnout bezpečný prostor pro vyjádření emocí bez odsuzování. Pozor na vlnu veder aneb Jak horko svádí k podvádění 2. Udělejte si čas na sebepéči Uprostřed emotivního chaosu je nezbytné dát přednost péči o sebe. Zaměřte se na aktivity, které vám přinesou pohodu, jako je cvičení, meditace, koníčky nebo trávení času v přírodě. Vyživujte své tělo zdravým jídlem, udržujte pravidelný spánkový režim a zvažte, zda vyhledat odbornou pomoc prostřednictvím terapie nebo poradenství, abyste pochopili svoje myšlenky a získali profesionální pohled na věc. 3. Dovolte si truchlit Nevěra je ztráta a je zásadní dovolit si truchlit nad ztrátou důvěry, zničenými sny i nad budoucností, kterou jste si s partnerem představovali. Dejte si svolení truchlit nad vztahem, který jste kdysi měli. Vše dělejte svým vlastním tempem, aniž byste spěchali nebo potlačovali své emoce. 4. Hledejte podporu v komunitě Sdílejte čas s přáteli či rodinou, nebo vyhledejte terapeuta. Každý z jmenovaných vám může poskytnout soucitné ucho i rameno. Sdílení svých pocitů a myšlenek s někým, komu důvěřujete, může pomoci zmírnit zátěž, kterou nesete. Kromě toho je nesmírně důležitá otevřená a upřímná komunikace s partnerem, pokud se rozhodnete zůstat spolu. Vyjádřete své ublížení, diskutujte o hranicích a sdělte svá očekávání do budoucnosti. Jasná a ohleduplná komunikace může podpořit porozumění a usnadnit celý proces. 5. Určete si hranice Obnovení důvěry vyžaduje stanovení jasných hranic pro vás a váš vztah. To může zahrnovat stanovení potřebné úrovně transparentnosti nebo diskusi o potřebě párové terapie. Hranice vám mohou pomoci vytvořit pocit bezpečí a jistoty. Dát, či nedat partnerovi druhou šanci po nevěře 6. Zapracujte na sebereflexi Udělejte si čas na zamyšlení nad vztahem a faktory, které k nevěře přispěly. I když je důležité neobviňovat se za činy svého partnera, sebereflexe může pomoci identifikovat jakékoli osobní vzorce nebo zranitelnosti, které mohly ve vztahu existovat. Může pomoci i v osobním růstu a přispět ke zdravějším budoucím vztahům. 7. Dejte si čas na obnovu důvěry a odpuštění Obnovení důvěry je postupný proces, který vyžaduje čas, trpělivost a důslednost. Odpuštění se nestane přes noc a je nezbytné nechat si prostor k uzdravení a obnovení důvěry svým vlastním tempem. Pozorujte chování svého partnera v průběhu času a hledejte soustavné úsilí, abyste znovu získali důvěru. Budování důvěry vyžaduje, aby se oba partneři zavázali k otevřené komunikaci, transparentnosti a řešení jakýchkoli zásadních problémů, které přispěly k nevěře. Jak snížit pokušení podvádět