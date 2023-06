Jak rychle a jednoduše překonat rozchod

Rozchod je situace, která člověka bolí a rozhodí. Je ale důležité po období truchlení zase začít přemýšlet racionálně a netopit se ve vlastních slzách. Pokud se budete řídit tipy z webu Bolde, může se vám to podařit rychleji, než byste čekali.

1. Vypovídejte nebo vypište se z toho

Po rozchodu budete cítit celou škálu emocí, včetně naštvání, smutku, šoku a pocitu viny. Je důležité tyto emoce umět zpracovat a promluvit si o nich s kamarády, rodinou nebo odborníkem. Dají vám na situaci nezaujatý pohled a pomohou se posunout dál. Pokud máte pocit, že své blízké obtěžujete neustálým mluvením o rozchodu, zkuste si místo toho psát deník. Pomůže vám to všimnout si vzorců ve vašich myšlenkách a dát průchod pocitům, které musíte vypustit.

2. Vyrazte si ven s přáteli

Přátelé mohou být po rozchodu tou největší oporou. Připomenou vám, jakým člověkem jste byli předtím, než vás začal definovat váš vztah. Když se s nimi budete bavit o různých tématech, určitě alespoň na chvíli zapomenete na smutek. Takže místo toho, abyste celý den seděli doma a trápili se rozchodem, jděte se ven bavit. Nebudete toho litovat.

3. Udělejte si odstup od vašeho bývalého

Může se to zdát jako samozřejmost, ale pokud se chcete snadno vyrovnat s rozchodem, udržujte si od svého bývalého protějšku odstup. To znamená vyhýbat se osobním setkáním, telefonickým rozhovorům a komunikaci na sociálních sítích. Ve skutečnosti bude asi nejlepší, když je ze svých sociálních médií úplně odstraníte. Ne nadarmo se říká, že sejde z očí, sejde z mysli.

4. Odstraňte spouštěče bolestných vzpomínek

Pravidelné připomínání vašeho bývalého může proces uzdravování oddálit. Odstraňte proto všechny připomínky. To znamená zbavit se fotografií a předmětů z vašich schůzek i všech dárků. Může to také znamenat změnu vaší rutiny. Pokud jste spolu vždy navštěvovali stejnou kavárnu, zkuste místo toho zajít do kavárny o ulici dál.

5. Nezačínejte si hned další románek

Těsně po rozchodu se budete cítit osaměle a zoufale. To může vést k tomu, že vstoupíte do nějakého nového vztahu. Ať už je to jen na jednu noc, nebo je delšího charakteru, není to dobrý nápad. Pravděpodobně si přenesete emoce z posledního vztahu a skončíte v negativním začarovaném kruhu. Prvně zpracujte své emoce a soustřeďte se sami na sebe, dokud se nebudete cítit připraveni.

6. Připomeňte si negativní vlastnosti svého bývalého

Nikdo není dokonalý, ani váš bývalý. Ale určitě je jednoduché sám sebe přesvědčit o opaku, zejména po rozchodu. Pomůže vám sepsat si seznam negativních vlastností vašeho bývalého – od otravných maličkostí, které dělal, až po závažnější vlastnosti nebo zlozvyky. Připomene vám to nedostatky ve vztahu a pomůže rychleji jít dál.

7. Udělejte si speciální hudební playlist

Hudba je univerzální jazyk. Existuje píseň doslova pro každou emoci, kterou můžete po rozchodu cítit – od vzteku přes smutek až po žárlivost. Pusťte si nějakou a zpívejte si, co hrdlo ráčí. Možná pro vás bude katarzní, stejně jako pro hudebníka, který ji vytvořil. Existují ale také povznášející písně, které vám pomohou jít dál, nebo písně, které vás prostě jen dobře naladí. Mějte na svém seznamu od každé něco.

8. Vytvořte si nástěnku s vizemi do budoucna

Po rozchodu se vám může zdát, že budoucnost je temná. Je čas to změnit. Vytvořte si nástěnku vizí a vymyslete, jak bude váš život vypadat bez vašeho bývalého. To ve vás může vzbudit pocity naděje a dát vám něco, na co se můžete těšit. Vezměte si tedy nějaké časopisy a vystřihněte obrázky, které odrážejí vaše cíle a přání. Vypusťte své kreativní já.

9. Najděte si nové záliby

Když vám skončí vztah, možná nevíte, co se sebou. Pokud jste navíc s bývalým partnerem dělali všechno společně, teď nejspíš prožíváte tak trochu krizi identity. To je ideální doba pro objevování nových koníčků. Nejenže vám to pomůže znovu najít své sebevědomí, ale také to odvede vaši pozornost od myšlenek na bývalého partnera.

10. Realisticky si zavzpomínejte

Na věci, které nám chybí, máme tendenci vzpomínat s růžovými brýlemi. Ale přemýšlet o bývalém vztahu realisticky a racionálně je to, co vám pomůže se přes něj přenést. Místo toho, abyste se soustředili pouze na pozitiva svých vzpomínek na bývalého partnera či partnerku, zkuste si vzpomenout i na negativa.

Například dovolená, na kterou jste vyrazili, mohla sice být v pěkné destinaci, ale možná jste se během ní pohádali. Připomínání takových věcí vám může připomenout, proč jste se vlastně rozešli.

Nezapomínejte, že láska je jako droga, takže na sebe nebuďte tak přísní. Rozchod není selhání a nesmíte o něm tak přemýšlet. Je naopak nutné, abyste cíleně na svých emocích pracovali, jedině to vás vyléčí.