Jak do vztahu vnést novou energii a vášeň

Jestliže váš partner chce úplně jiné věci než vy, neexistuje příliš důvodů, které by vás mohly udržet spolu. Praktickým řešením může být kompromis. Při komunikaci se proto zaměřte na společné zájmy a potřeby.

„Existuje nějaký způsob, jak je můžete proměnit ve společné chvíle? Pokud jsou oblasti, které by se mohly překrývat, zaměřte se na ně. Každé malé gesto se nakonec může stát krokem správným směrem,“ vysvětluje psycholožka Simona Hřebíčková.

Vypněte tedy televizi a jděte si místo toho spolu zaběhat, zacvičit, zajděte si do kina, na bowling, do nové restaurace, zkoušejte nové věci společně. Zkrátka cokoliv, co vás znovu sblíží.