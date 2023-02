Flirt jako zábava, ale i způsob manipulace

Flirtovat se dá téměř kdekoli, nejen na večírcích. Když čekáte v kavárně na svou ranní kávu, s někým v autobuse při cestě do práce nebo klidně s doručovatelem, který vám přivezl balíček.

Lidé, kterým je flirtování přirozené, tak pak činí z několika důvodů. Někteří čistě jen přátelsky a nechtějí nic na oplátku. Místo flirtování by se tak jejich chování dalo označit jako okouzlující a milé.

Pak je ale řada těch, kteří jsou hnáni určitou motivací. Jednoduše chtějí přesvědčit jiného člověka, aby jim dal to, co chtějí. Jsou to mistři manipulátoři.