Co rozvodoví právníci nikdy nedělají ve svém manželství

Nekontrolují telefon svého partnera

Newyorská rozvodová právnička Marilyn Chinitzová uvedla, že nikdy nebude procházet e-maily nebo textové zprávy svého manžela ani mu kontrolovat jeho kapsy.

„Pokud se ocitnete v situaci, kdy to chcete udělat, už vám to napovídá, že v manželství je problém,“ řekla Huffington Post. „Pokud máte natolik velké podezření, že vás to nutí slídit, je to červený vykřičník,“ říká.

Navíc kontrola telefonu vašeho partnera bez povolení jen vytváří (nebo udržuje) vzorec tajnůstkářského chování ve vztahu.

„Pokud chcete zdravé a trvalé manželství, musíte mít vzájemnou důvěru a váš partner by si ji měl zasloužit. Pokud tomu tak není, je to červená vlajka,“ dodává.

Nežertují o rozvodu

Rozvodový právník z Atlanty Randy Kessler uvedl, že klienti často vyhrožují ukončením svého vztahu „v domnění, že jejich manžel změní své chování“.

„Bohužel to obvykle má opačný účinek, protože přiměje manžela, aby se začal připravovat na rozvod a plánoval ho, což zvyšuje jeho samotnou pravděpodobnost.“

Nejčastější problémy ve vztazích, které stojí za rozchody Vztahy a sex

„Ve svém vztahu se proto velmi snažím, abych si byl jistý, že nebudu ani vtipkovat o rozvodu. Zvláště s ohledem na mou každodenní práci rozvodového právníka.“

Neobviňují svého partnera

Vztahový konflikt „téměř nikdy není vinou jedné osoby“, řekla rozvodová právnička ze Severní Karolíny Nicole Sodomaová.

Ve zdravé dynamice vztahu dokážou oba partneři rozpoznat své chyby a každý převzít odpovědnost za svou část, aniž by ztráceli čas ukazováním prstem na sebe.

„Pokud neexistují skutečné důkazy – kromě vaší emocionální újmy – hra s obviňováním téměř vždy vytvoří další konflikt,“ řekla Sodomaová, autorka knihy Please Don’t Say You’re Sorry. „Čím více konfliktů je, tím méně je pravděpodobné, že budete schopni kompromisu a nalezení řešení.“

Nehádají se kvůli SMS nebo e-mailu

Digitální komunikace „může být snadno nesprávně interpretována, zejména pokud jde o tón“, a „nedoporučuje se pro jakékoli podstatné sdělení“, řekla newyorská rozvodová právnička Dana Stutmanová.

Je lepší vést serióznější rozhovory osobně, když můžete své poselství sdělit kromě slov také výrazem obličeje, řečí těla a tónem hlasu.

Navíc když jsou věci horké, „je příliš snadné napsat věci, které byste pravděpodobně nikomu neřekli osobně“, dodává Stutmanová.

Neříkají věci, které nemohou vzít zpět

„I když je to zcela opodstatněné, není vhodné nazvat vašeho manžela nebo manželku hloupým nebo jiným vulgárním výrazem, připravte se pak na to, že ten tento výraz bude rezonovat a oni si jej zapamatují více než cokoliv, co bylo v rozhovoru řečeno,“ říká Kessler.

Proto je důležité, aby se páry naučily řešit konflikty zdravým způsobem.

„To znamená vyhnout se podpásovým urážkám nebo jít například po nejistotách nebo jejich rodině,“ řekl Chinitzová.

„Vedle argumentů by rozhovor měl obsahovat zároveň i řešení. Snažte se do výměny názorů zahrnout i dobrotivý humor, který výměnu názoru zlehčí. Pokud totiž dokážu svého manžela rozesmát během nejožehavější hádky, pomůže nám to vrátit se na zem a vést rozhovor, který nakonec přinese řešení,“ řekl Chinitzová.

Nebrání partnerovi, aby se věnoval vlastním koníčkům a přátelství

Chinitzová dále uvádí, že svému manželovi nikdy neřekne, že nemůže něco udělat nebo jít někam, kde to „vzbuzuje jeho zájem“. Neomezuje svobodu svého manžela, protože ví, že pro zdraví partnerství je důležité zachovat si nezávislost.

„Nebraňte se tomu, že váš manžel má přátele, cestuje nebo má zájmy, které nesdílíte,“ řekla. „Nezávislost posiluje manželství.“

Pro Chinitzovou to v praxi znamená cestování po Evropě na týdny s dětmi versus vyjížďky na kole se svými přáteli.

„Když se vrátím, jsme s manželem nadšení, že se vidíme. Diskutujeme o tom všem – o lidech, které jsme potkali, o věcech, které jsme viděli – a přináší to dialog do našeho vztahu. Po 38 společných letech je právě tento dialog velmi důležitý.“

Jak poznat a překonat neopětovanou lásku Vztahy a sex