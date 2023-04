Chování, které negativně ovlivňuje budoucnost vztahu

Stačí se porozhlédnout kolem sebe, ale třeba i ve světě celebrit, a najdeme páry, které jsou spolu desítky let a stále vypadají šťastně. Stejně tak jako ty, které se rozcházejí či rozvádějí po pouhých několika společných měsících vztahu.

Říci přesně, co některé lidi udrží spolu, a jiné ne, není jednoduché, ovšem existují určité prediktory, které mohou něco napovědět – styly chování. Nedávná studie psychologa Menelaose Apostoloua poodhalila šest kategorií chování, které často předvídají ukončení vztahu.

V rámci zkoumání prediktorů rozpadu vztahů byly vytvořeny dvě výzkumné skupiny. První tvořilo 233 řecky mluvících studentů (z toho 132 žen) z univerzity na Kypru. Věkový průměr byl 31 let, 39 % lidí bylo ve vztahu a 27 % single, zbytek neuvedl.

Účastníkům byl předložen jediný požadavek – „Uveďte některé věci, které váš partner může udělat a které by negativně ovlivnily vaši ochotu setrvat ve vztahu.“

Ve druhé skupině bylo celkem 536 řecky mluvících studentů, z toho 321 žen. Věkový průměr činil 32 let, 40 % lidí bylo ve vztahu, 37 % single – a 28 % mělo děti.

V rámci hodnocení obdrželi seznam stylů chování (který vzešel z dřívější studie) a podobný požadavek – „Uveďte, do jaké míry by uvedené styly chování ovlivnily vaši ochotu setrvat ve vztahu.“

„Z výsledků vzešlo celkem 88 stylů chování, které ovlivňují ochotu zůstat v romantickém vztahu. Ty byly následně rozděleny do šesti hlavních kategorií,“ uvádí pro server Psychology Today psycholog Arash Emamzadeh z kanadské University of British Columbia.

„Možná je to proto, že lidé, kteří jsou ve vztahu, nebo nedávno vstoupili do manželství, mají kvůli již provedené investici do vztahu tendenci přehlížet nepříjemné chování protějšku. Nezadaní takové investice nemají, tudíž si mohou dovolit být vybíravější a kritičtější,“ uzavírá Emamzadeh.