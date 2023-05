Ze starých duší a plášťů kol vyrábí opasky

Inspiraci našla paní Jopková na internetu a u designérů z Argentiny, kteří při výrobě kabelek či bot používají duše z kol či pneumatiky.

„Vypadalo to luxusně, a tak jsme si řekli, že jdeme do toho, a začali jsme s opasky,“ zavzpomínala na dobu prvních experimentů, které se datují do roku 2010. Na startu stála s tehdejším partnerem.

„On to objevil a začal dělat,“ upozornila s tím, že dnes jí s výrobou pomáhá kamarád. Než se odvážila první produkt z vysloužilých cyklo duší a plášťů prodat, uběhly dva roky pokusné výroby.

Za nejdůležitější při výrobě opasků z duší a plášťů jízdních kol považuje hned několik věcí.

„Pořádný šicí stroj, sehnala jsem si obuvnický. K tomu dobré materiály, což jsou opaskové spony a popruhy,“ vyjmenovala. Najít je na trhu v dobré kvalitě je však prý problém.

„Spony musí být bytelné. U nás ale nikdo nic takového nevyrábí. Nebo možná ano, ale my ho zatím neobjevili,“ přemítá žena, která vyrábí jeden druh opasků z plášťů a dva z duší. Při prvním našívá duši na popruh, při druhém všije popruh do duše.

Foto: Pavel Karban, Právo Vyrábí jen z použitého materiálu, jinak by se podle Miroslavy Jopkové z procesu vytratila ekologie

„Pro mě jsou nejtěžší opasky z pláště, protože musíte mít silnou, pevnou ruku, abyste dobře řízl přes vzorek a udržel na délku. Dělám raději z duší. Což je tvárnější materiál,“ objasnila a ujistila, že žádný opasek není vyroben z nové duše nebo pláště.

„Bereme jen použité, ze servisu, co vymění a vyhodili by to. Nové nechceme. Už jen proto, že by se z toho vytratila jedna z hlavních myšlenek, upcyklace a ekologie,“ připomněla.

Vyrobit jeden opasek trvá paní Jopkové minimálně tři hodiny. Hodně času zabere vyčištění. „Myjeme kartáčkem, někdy i zubním (směje se). Mytí, zvlášť plášťů, je jedna z déle trvajících činností,“ potvrdila žena, která vše vyrábí doma.

„Materiál mám v garáži, pak to beru do koupelny, když je hezky, myji venku a v kuchyni šiju. Uvažovala jsem nad dílnou, ale zatím jsem se k tomu nedostala,“ přiznala a doplnila, že výrobě věnuje dva až tři podvečery či večery týdně. Přednost má totiž práce a rodina, výroba pásků je stále jen koníčkem.

I tak už do světa pustila prostřednictvím e-shopu či výroby na zakázku stovky opasků s logem BOIO.

„Původně jsme chtěli firmu pojmenovat Skuld, což byla v našem oblíbeném seriálu Vikingové jedna z Valkýr, která sbírala duše padlých bojovníků a posílala je do Valhally. Když jsme ale zjistili, že se tak jmenuje metalová kapela, a ne jedna, rozhodli jsme se pro Boio, což byl kmen Keltů žijící na území dnešního Česka,“ vysvětlila a prozradila, že do budoucna by pod značkou BOIO mohly být k mání třeba klíčenky nebo peněženky.

