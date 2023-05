Russell Crowe: Jako exorcista se ďáblovi přímo vysmívám

Snímek je inspirován skutečnými příběhy otce Gabriele Amortha († 2016), vrchního vatikánského exorcisty. Legendární kněz ve filmu ztělesněný Russellem Crowem se pouští do vyšetřování děsivého případu posednutí malého chlapce ďáblem. Věc se ještě víc zkomplikuje, když se Amorthovi podaří odhalit staletí pohřbené tajemství, které se Vatikán pokouší utajit.

„Film zdůrazňuje Amorthovu roli v katolické církvi a to, že za více než tři desetiletí vykonal celé stovky exorcismů. Stál v boji proti zlu v první linii a své zážitky zaznamenal do dvou knih, které se věnují analýze hrozeb, jež by démoni pro lidstvo mohli představovat,“ přibližuje Papežova vymítače jeho producent Michael Kaczmarek. Právě jemu se podařilo získat práva na adaptaci Amorthových pamětí ještě předtím, než kněz zemřel.