Přehlídka Caroliny Herrery se nesla ve znamení pomoci obětem zemětřesení v Turecku

V třpytivém velkolepém tanečním sálu hotelu Plaza v New Yorku představil kreativní ředitel značky Wes Gordon kolekci inspirovanou elegancí a přepychem.

Přehlídka byla zahájena skladbou „I Say a Little Prayer for You“ (ve volném překladu Pomodlím se za tebe). Následovala celá řada romantických písní, které sloužily jako skvělý podklad pro vizuální show, která byla plná okouzlujících večerních rób.