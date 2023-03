Poradna: Ve vztazích opakuji chyby svých rodičů

Naše manželství nebylo vůbec šťastné, vydrželo jen čtyři roky. Rozvod inicioval můj muž, protože moje chování prý bylo vůči němu a celé jeho rodině nesnesitelné. Já jsem to tak rozhodně neviděla a v té době jsem byla přesvědčená, že veškerá vina leží na něm. Přišla jsem o docela příjemný domov v domě jeho rodičů a v podstatě jsem byla zase na začátku. Dnes vidím, že to byl docela hodný kluk z dobré rodiny, a kdybych byla jiná, asi bychom spolu zůstali.

Dříve mě to nikdy nenapadlo, ale dnes už je mi jasné, jak moc jsem poznamenaná svou matkou a jejím pohledem na svět. Otec nás kvůli jiné ženě opustil, když mi byly dva roky, a maminka se uzavřela vůči všem mužům. I když mě prý otec zpočátku navštěvoval, probíhaly mezi nimi hrozné hádky, a tak za mnou postupně přestal chodit úplně. Vlastně si na něj vůbec nevzpomínám. Když jsem se vdávala, napsala jsem mu, ale on se ani neozval zpět.

Nyní je mi 32 let a konečně jsem navázala perspektivní vztah s jedním kolegou. Má mě rád a chtěl by se mnou založit rodinu. Cítím, že tentokrát je to opravdu jiné, a věřím mu, ale stále se odněkud občas vynořují staré obavy. Největší strach mám sama ze sebe. Je mi jasné, že před sebou neuteču. Nevím, zda jsem schopná vytvořit s partnerem trvalý, klidný vztah a bezpečný domov pro děti. Je možné se to naučit? Lze překonat sama sebe? Jak poznám, že to dělám konečně dobře? Další zklamání a rozvod už zažít nechci.