Podzimní úklid ve skříni: Jak zorganizovat svůj šatník

Když je ve vašem šatníku nepořádek, nejenže to vypadá nevzhledně, ale dost možná také často ztrácíte drahocenný čas hledáním určitých položek. To můžete skončit nákupem duplikátů věcí, které již vlastníte, protože jste je nemohli najít nebo jste zapomněli, že je máte. Jak se přichystat na novou sezonu a nastavit ve svém šatníku konečně pořádek?

Nejdříve je důležité vytáhnout veškeré oblečení z skříně a vytvořit si přehled o tom, co vlastně všechno máte. Roztřiďte ho podle sezony a zvažte, co si ponechat pro nadcházející podzim a co raději uložit mimo dosah v boudě nebo na půdě.

Podle revoluční KonMari metody od expertky na úklid Marie Kondo je ideální vzít každý jednotlivý kousek do ruky a zeptat se sami sebe: „Dělá mi radost? Inspiruje mě? Obklopuji se touto věcí rád/a?“ Jestli nezní odpověď ANO, s předmětem se jednoduše rozlučte. Nesnažte se cenzurovat se myšlenkami na to, jak byla daná věc drahá, že do ní do léta zhubnete nebo že se jedná o rodinnou památku. Při výběru dejte před racionálními argumenty přednost své intuici a řiďte se srdcem. To je hlavní pilíř teorie, kterou Marie Kondo oslňuje svět.