Dopřejte šatní skříni chytrý systém

Místo na speciálním ramínku dopřejeme sukním i kalhotám, šátkům a opaskům, které ale lze umístit i do dolních polic a zásuvek situovaných pod nejkratšími oděvy na šatní tyči.

Dobrou službu prokážou i samostatné regály, např. pojízdné kontejnery, které do skříně prostě postavíme. Jejich šíře optimálně odpovídá hloubce skříně, výškou můžou zasahovat třeba do poloviny, zastoupení zásuvek a skříněk je na nás.

Pokud zbývá mezi nábytkem a stropem místo pro skříňový nástavec, využijeme tuto příležitost k uložení věcí, které právě nenosíme, či k uskladnění peřin, dek a plédů ve vakuových pytlích, v nichž mají menší objem a snáze se vejdou do úložných prostor.

Ramínka jednoho typu, ať už plastová, dřevěná, či kovová, sice vypadají na šatní tyči esteticky, jenže ne vždy je to praktické řešení. Existuje jich totiž široká škála a každý druh se hodí na jiný oděv. Ramínka se zakončením v podobě rozšiřujícího se kloubu prospějí těžším kabátům, opatřená svorkami jsou zase skvělá pro sukně, letní kraťasy a kalhoty.

V dámském šatníku oceníme molitanová ramínka obšitá dekorativními látkami i saténem, na která bez obav zavěsíme sváteční šaty i kašmírový svetřík, aniž by na nich vznikaly otlaky. Ramínkový věšák s organizérem na šátky či opasky, které provlékáme do jednotlivých ok, ušetří spoustu místa. Na trhu jsou k dostání i ramínkové věšáky pro tři až šest košil.