Pod Nuselským mostem vyrostlo nové místo pro sport a setkávání, ocení ho nejen rodiny s dětmi

Východní část parku Folimanka v Nuselském údolí se před několika měsíci výrazně změnila.

„Dřív se na tomto místě pod Nuselským mostem nenacházelo nic, byl tady jen málo využívaný hliněný plácek. Radnice městské části se rozhodla, že by chtěla pro lidi vybudovat víceúčelový prostor, který se dá využít v každém ročním období,“ vysvětluje architektka Jana Mastíková ze studia Loxia, která měla návrh projektu na starosti.

Foto: archiv Praha 2 Srovnání stavu před a po revitalizaci

V zimě brusle, v létě koloběžky

„Srdcem areálu nazvaného Jammertal je multifunkční oválná modrá plocha, která v létě slouží pro kolečkové sporty a v zimě právě na bruslení,“ ukazuje na ledovou plochu, jež teď místu na několik měsíců vévodí.

Jammertal Starousedlíci takto nazývají Nuselské údolí.

Počeštěná varianta zní „jamrtál“.

Název vychází z němčiny a v překladu znamená „údolí nářků“.

Pojmenování se vžilo v dobách třicetileté války. Zdroj: www.praha2.cz

„Potom je tady víceúčelová plocha na cvičení, pétanqueové hřiště, vodní prvek pro děti, teď zazimovaný, jsou tu i pingpongové stoly, kiosek s občerstvením a veřejné toalety,“ vyjmenovává Mastíková, co vše obyvatelé Nuslí na Folimance najdou.

Foto: Novinky Areál vznikl na zanedbaném místě pod Nuselským mostem.

V malém kiosku se dají půjčit sportovní potřeby včetně bruslí. Kluziště je přístupné každý den od 9 do 20 hodin a stát by tu mělo až do konce února. Pak ho soukromý provozovatel odveze a na hlavní ovál se vrátí děti a teenageři na kolečkových bruslích, skateboardech a koloběžkách.

Socha skejťáka

„Je to tu dobré,“ odpovídá nám na otázku, jak se mu tady líbí, jeden z mladších návštěvníků, který se prohání po ledové ploše. „Akorát bych chtěl, aby bylo to brusliště větší. A je to tu trochu mokré,“ říká. V předchozích dnech byly teploty spíše jarní než zimní a na stavu ledu je to lehce znát. „Mně se tady bruslí dobře,“ oponuje mu ale jeho kamarádka. „Je to tady hezké, líbí se mi tu,“ dodává spokojeně.

Foto: Novinky Kluziště tu bude do konce února.

V létě bude v areálu možné využívat místa na grilování a na ploše s umělou trávou se má cvičit jóga. Celoročně tu stojí knihobudka ve tvaru velké houby či takzvaný poeziomat, který umí vyprávět krátké pohádky.

Pod most se také vrátila bronzová socha skejťáka z dílny sochaře Jaroslava Hladkého. „Podařilo se ji zrekonstruovat díky veřejné sbírce,“ informuje o ní radnice Prahy 2 na svém webu.

Žlutá je dobrá

To, co místu dodává novou energii, je i bohaté využití barev. „Plocha pod mostem na nás působila poněkud nevlídně, chtěli jsme ji udělat veselou a zábavnou, rozsvítit ji použitím barev. Tou dominantní, kterou určitě nepřehlédnete, je žlutá. Je to hravá barva, podporuje aktivitu, a právě ke sportu se krásně hodí,“ myslí si architektka.

Nejzářivěji tu působí dlouhé žluté schodiště, jež spojuje údolí s chodníky v kopci. Přehlédnout ho skutečně nelze.

Foto: Novinky V areálu převládá žlutá barva.

Revitalizace této části parku v Nuselském údolí vyšla radnici na necelých 36 milionů korun. „Není však rozhodně poslední, městská část plánuje zrekonstruovat i cihlový svah a dokončit revitalizaci kaskády, která bývala zdejší dominantou,“ píše o svých plánech na webu.