V Praze stojí Alenčina říše divů vytvořená z milionu světýlek. Má i kolotoč, který vyrábí elektrickou energii

„Celý park je na téma Alenky v říši divů,“ vysvětluje Vítek na začátku trasy. „Hned tady za námi vidíte tunel, tam vlastně Alenka následovala králíčka, šla za ním do nory, pak se celý příběh vyvíjí a my ho postupně vyprávíme,“ objasňuje, jak je areál koncipován.

Všechny popisované atrakce jsou vytvořeny z LED světýlek. „Polovinu celé spotřeby parku tvoří ta z našich dvou gastro stánků. Takže to, že si lidi dávají třeba svařák a hranolky, ubere úplně stejně jako to, že tady svítí víc než milion světýlek. Vychází to pod 500 korun na den,“ odpovídá na otázku, jak je na tom areál s energetickou náročností.

„Když je nasněženo, je to tu kouzelné. Jen je škoda, že některá světýlka nešla, ale jinak je to paráda,“ říká nám jedna z maminek, která se sem vydala i s kočárkem.

„Máme otevřeno každý den po západu slunce. Budeme tady v Praze až do poloviny či konce února,“ sděluje manažer Luminy s tím, že brány parku plánují otevřít i příští zimu. „Nicméně už to nebude Alenka v říši divů, bude to jiné téma. Já ho sice znám, ale zatím si ho nechám pro sebe, aby se měli návštěvníci na co těšit,“ říká Karel Vítek.