Pánská móda inspirovaná modely z přehlídkových mol

Trendy se letos odrazily zejména na barevnosti. Na rozdíl od předchozích let se vrací světlé odstíny, zejména bílá, šedá a světle modrá. To dosvědčila i přehlídka značky Dior Homme, která se nesla celá v duchu popelavě šedé. Změny nastávají i co se týče střihů.