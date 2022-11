Návrhářka Veronika Štěrbová: Jednoduše, elegantně, česky

„Módní průmysl na nás stále chrlí měnící se trendy a společnost je pod neustálým tlakem nakupování nového oblečení, které ale nedokáže uspokojit primární potřeby žen. Kvalita a nadčasovost je to, co nám ženám dává svobodu vytvořit si vlastní styl a cítit se v oblečení vždy sama sebou,“ popisuje Veronika Štěrbová, která tvoří pod svou značkou Sophistic by Veronika.