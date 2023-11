Móda pro ženy nad padesát nemusí být nudná, ukazuje blogerka

Jedním z důvodů, proč se Renia stala inspirací, je její sebejistota a odvaha. Mnoho lidí ve středním věku se stáhne do pozadí a ztrácí se v každodenním stereotypu.

Renia však ukazuje, že to nemusí být pravidlem. Móda pro ni není jen oblečení, je to způsob, jakým se vyjadřuje a zůstává věrná sama sobě.

Renia Jazdzyková se přestěhovala do Velké Británie z Polska. Svůj blog a Instagram založila na konci roku 2016.

„Můj oblíbený outfit jsou džíny, bílá košile a blejzr, které pak doplním zábavnými a barevnými doplňky. Myslím, že každá žena by měla vlastnit kvalitní verzi těchto tří položek, vše je pak snazší. Stejně tak kašmírový svetr, trenčkot, výrazné šperky, jedna luxusní kabelka a pár luxusních bot jsou skvělými základními věcmi, za které se vyplatí utratit trochu víc. Jsou to investiční kousky, které můžete nosit znovu a znovu a nikdy nevyjdou z módy.“

„Chci lidem ukázat, že ve věku 50 a více let můžete mít stále chuť a cit pro módu a užívat si nošení nejnovějších trendů. Je důležité ukázat lidem, že jen proto, že vstoupíte do určité životní etapy, věci nemusí přestat být zajímavé. Ve skutečnosti si myslím, že pozdější život je pro ženy ideální čas, aby se zaměřily na sebe a své vlastní potřeby. Věřím, že móda je pro každého a pro ženy všech věkových kategorií. S přibývajícím věkem nezmizíme z povrchu zemského. Chci bojovat proti stereotypu, že zralé ženy by se měly vzdát svých vášní, ambicí a práva cítit se a vypadat dobře jen proto, že dosáhly určitého věku,“ dodává.