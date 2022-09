Markéta Šveda: Od letušky k lovkyni lidí

Má-li vysvětlit, co to obnáší, odkáže mě k překladu slova headhunter: lovec hlav. Zahrnuje v sobě služby, kdy klient zadá poptávku na ideálního zaměstnance a ona ho najde. „Často jde o velmi specifické profese, třeba odborného výrobního technika se znalostí francouzštiny,“ zmíní s tím, že nejčastěji pátrají po lidech z oborů zdravotnictví, farmacie, e-commerce…

Při zmínce o nezbytné jazykové výbavě se na chvíli vrátí do vlastní profesní minulosti. Začínala u letadel, lépe řečeno: v letadlech. Podobně to ostatně mají i její další příbuzní: „Děda, Ladislav Smrček, byl konstruktér v Kunovicích. Postavil L-410, podílel se i na L-610. Jeho syn, můj strýc, učil aerodynamiku na glasgowské univerzitě. Sestřenice je letuška u British Airways, bratranec má manažerskou pozici na řídící věži londýnského Heathrow.“

Ona do vzduchu pracovně vstoupila poté, co po maturitě prošla konkurzem ČSA. Tehdy, přesněji určeno po sametové revoluci, firma hledala nový palubní personál.

„Dlouho jsem si myslela, že letuškou být nemohu, že tyhle dámy musejí být vysoké. ČSA ovšem požadovalo výšku nad 160 centimetrů, což mám. Prošla jsem,“ směje se s tím, že jinak s dědou létala odmala: z Kunovic do pražských Kbel, v rámci jeho pracovních povinností.

K ČSA pak nastoupila v době, kdy se létalo na iljušinech a tupolevech. Záhy se přešlo na stroje nové: na airbusy, boeingy. „Fungovaly dva airbusy, jeden točil Ameriku, druhý Dálný východ. Diety jsem utrácela v New Yorku, Chicagu, Torontu, Montrealu, Dubaji, Singapuru, Kuala Lumpuru…“

Tohle až romantické období, v němž vystudovala vysokou školu, shrne: „Měla jsem kolem sebe skvělou partu holek. Hodně jsem viděla, hodně zažila. Jen mi po pěti letech došlo, že tohle nebudu dělat do konce života, že chci budovat cosi vlastního.“

Patřičně jazykově vybavená se přesunula do korporátu, do oblasti rychloobrátkového zboží. V momentě, kdy jí zavolali zmínění headhunteři, už za sebou měla pár úspěšných let praxe. V tu dobu se chtěla věnovat víc soukromému životu, rodině, třetí profesní výzvu tak ráda přijala, přestože věděla, že nevstupuje na trh s pravidelnou pracovní dobou.