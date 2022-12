Markéta Macháčková: Díky šperkům si píšu novou životní kapitolu

Úplně jednoduše - stane se to tak, že se nějakým způsobem z té „naivní mladé“ ženy vyvíjíte. Na začátku jsem byla asi jako každá žena plná ideálů, snů a naivních přesvědčení o fungování světa, a především mezilidských vztahů. Vždycky jsem byla tak trochu mimo realitu tohoto světa, a to v jeho nejčistší kráse.

Postupem času ale určitým způsobem zrajete, dostáváte spoustu životních ran a zkušeností, do toho vám do života přicházejí vaši velcí učitelé - děti, u kterých si začnete čím dál víc uvědomovat, jak moc rychle čas běží. Následně se v 35 letech ocitnete v matrixu vlastního uvědomění, jestli je to, co jste světu dosud dala, dost. Pak intuitivně vycítíte potřebu vlastního upgradu, novou verzi sebe samotné, a proto si pak na nějaký čas sednete zpátky do školních lavic na odborné učiliště.