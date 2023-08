KVÍZ: Čerstvé padesátnice mezi slavnými

Svým vzhledem, sportovními výkony, ale i hereckým či hudebním umem se zapsaly do povědomí mnoha generací. Za jejich slávou přitom z velké části stál nejen talent, ale také obrovský kus práce a vůle být v tom, co dělají, nejlepší. Málokdo by jim přitom v dnešní době hádal jejich skutečný věk. Udělejte si náš kvíz a zjistěte, jak moc dobře znáte naše dnešní „slavné“ padesátnice.

Foto: Profimedia.cz Čerstvé padesátnice

Článek 1. Do povědomí lidí se dostala zejména díky pohádce Jezerní královna, filmu Samotáři, kde ztvárnila roli cílevědomé Hanky či filmu Jak se krotí krokodýli a její roli učitelky Alice. Poznáte o jakou herečku, která letos oslavila padesáté narozeniny, jde? Mahulena Bočanová Zuzana Norisová Jitka Schneiderová Sabina Laurinová 2. Patří mezi naše nejúspěšnější sportovkyně. Během své dlouhé kariéry získala mnoho triumfů, medailí a jiných ocenění. Je mistryní světa a má ve své sbírce i olympijské medaile. Stala se první českou sportovkyní v historii, které se podařilo zúčastnit se letních i zimních her. Poznáte, o jakou sportovkyni jde? Eva Vrabcová Nývltová Kateřina Neumannová Martina Sáblíková Zuzana Kocumová 3. Patří mezi české i světové nejúspěšnější topmodelky. V devadesátých letech měla díky reklamě na podprsenky přezdívku Miss Wonderbra a také "Marilyn Monroe Východu". Poznáte o jakou rodačku z Litvínova jde? Simona Krainová Tereza Maxová Karolína Kurková Eva Herzigová 4. Vystupuje na koncertních i operních pódiích po celém světě, přičemž za svůj zpěv získala řadu domácích i zahraničních ocenění. Ne náhodou patří mezi naše nejúspěšnější pěvkyně současnosti. Její specialitou je barokní a mozartovský repertoár. Přestože žije v Berlíně, je také neúnavnou propagátorkou české hudby a české kultury. Víte o jakou naši mezzosopranistku jde? Magdaléna Kožená Dagmar Pecková Andrea Tögel Kalivodová Edita Adlerová 5. Svou kariéru začala v rádiu, kde moderovala se svým bratrem ranní show. Poté přešla do televize, kde začala hrát v seriálu a moderovat opět se svým bratrem Snídani s Novou. Následně zde měli i další pořady. Se svým současným manželem se sblížila při natáčení filmu Doktor od jezera hrochů. O jakou oblíbenou herečku jde? Nelu Boudovou Vandu Hýbnerovou Terezu Bebarovou Adélu Gondíkovou 6. Miluje improvizace a patřila i mezi velmi úspěšné účinkující ve stand-up show Na stojáka. Velmi populární začala být i na prknech Dejvického divadla a také díky roli Simony v seriálu Comeback. V posledních letech patří i mezi velmi vyhledávané filmové herečky. Poznáte o koho jde? Ester Kočičkovou Simonu Babčákovou Ivu Pazderkovou Adélu Elbel 7. Slovenskou herečku pocházející z Malacek u nás proslavily zejména seriály Přešlapy a Policie Modrava nebo filmy Rebelové, kde si zahrála po boku se svou sestrou. Je ale i výbornou zpěvačkou a dlouholetou členkou vokální kapely Fragile. Víte, o koho jde? Alžbětu Stankovou Zuzanu Norisovou Soňu Norisovou Michaelu Badinkovou 8. Se svým partnerem tvoří pěvecké duo, které je velmi populární zejména mezi starší generací. Mezi jejich nejpopulárnější hity přitom patří Bílá orchidej či Ave Maria. O jakou zpěvačku jde? Evu Ševčíkovou alias Evu Adams Janu Kratochvílovou Hanu Ulrichovou Pavlínu Jíšovou 9. Svůj první velký hit nazpívala jako duet se slavným zpěvákem už ve dvanácti letech a i díky němu se tehdy v anketě Zlatý slavík ocitla na osmém místě. V devadesátých letech se snažila prosadit v USA a i proto začala své písně vydávat zejména v angličtině. I díky tomu se postupně prosadila i na naší klubové scéně. Její koncerty vždy byly o zpěvu a především také tanci a osobitém stylu. Víte o jakou slovenskou zpěvačku žijící od šestnácti let v Praze jde? Tina Katarzia Jana Kirschner Dara Rolins 10. Vystudovala na zdravotní sestřičku, tu práci ale nikdy nedělala. Víc ji to táhlo k režii a následně i herectví. Do povědomí lidí se dostala zejména díky pořadu České televize Pošta pro tebe, který dlouhá léta moderovala. Poznáte o jakou herečku jde? Báru Kodetovou Ester Janečkovou Ivetu Toušlovou Martina Vrbová Hynková Tak co, máte všechny odpovědi zkontrolované? Pokud ano, vyhodnoťte si test.